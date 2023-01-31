開高走低！去年房市交易量跌破32萬棟

2022年全台建物買賣移轉棟數出爐，去年失守32萬棟防線，為31.8萬棟、年減8.6％，創下三年來新低，且是六年來首度衰退，去年房市交易出現「上半年熱、下半年冷」、「都會衰退、蛋白微增」的趨勢，隨著房市持續低迷，今年恐正臨30萬棟保衛戰。

去年房市上、下半年呈現大幅由盛轉衰的現象，上半年買賣移轉平均每個月2.8萬棟，下半年衰退至2.4萬棟左右，減少了14％，若單就下半年轉冷的買氣來看，已是近四年來同期新低，約回到四至五年前的水準。

信義房屋企研室專案曾敬德指出，2022年房價已經見高點，不過交易量已經跟不上，不僅預售市場交易量衰退，整體買賣移轉棟數也減少，反映房價高檔下市場追價動能不足，加上資金行情退場、房貸連續升息與政策打擊炒房等因素下，房市已經進入盤整期。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年房市下半年房市氣氛由多轉空，也讓全年的買賣移轉棟數「開高走低」，新年的經濟情勢混沌，加上平均地權條例修法過關後，助長市場的觀望心態，預期今年房交易量持續量縮，不排除將面臨力保30萬棟的壓力。

此外，過去幾年火熱的區域房市，也出現明顯退燒，六都除台中增加1.6％外，其餘縣市均明顯減少，其中又以高雄年減17.3％、台南年減13.7％衰退幅度最大，顯見南二都房市熱度漸退，過去二年房市？漲的新竹縣市交易量也出現明顯萎縮，新竹市、縣分別減少32.8％、11.1％。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，隨著平均地權條例即將上路，建商應會更為保守，未來市場恐僅有自用與成屋成為交易主力，市場動能長期堪憂。去年如彰化、南投、屏東、雲林、台東、基隆等縣市成交量不減反增，反應了低價區的吸金效果，不過在資金退潮下，若無產業與實際需求支撐，房市動能可能面臨更大壓力。

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