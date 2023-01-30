打炒房效應減 房市轉趨樂觀 利空出盡？

平均地權條例（打炒房條例）三讀過關後，全台不動產景氣轉於低迷，但根據30日公布的消費者信心指數，民眾對於房地產後市看法已轉趨樂觀，是否代表打炒房條例衝擊已「利空出盡」？值得進一步觀察。

消費者信心指數（CCI）1月總指數為59.73點，雖較上個月上升0.61點，但仍在60以下，中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，CCI雖止跌，只較上個月上升0.61點，總指數仍在60以下，依然是在相對悲觀的位置，但民眾對於房地產後市看法卻是相對樂觀。

吳大任說明，「購買耐久性財貨」在去年12月由樂觀轉為悲觀，其轉折點是100，也就是從102點跌到99.9點，這個月又上升回到100點之上，再由「悲觀轉為樂觀」。「耐久財」包括房地產、汽機車、家電等，其中最大占比仍在「房地產」。

觀察房地產價格近期雖回軟，議價空間加大，但從調查結果來看，民眾對房地產未來展望並不悲觀。吳大任分析，除「購買耐久性財貨」外，當月「房地產信心指標」也上升。這次調查之前，原以為「平均地權條例修正」（打炒房政策）對房地產有負面衝擊，但調查結果，該指數不但沒有下降，反而稍微上升，民眾對政策解讀應是「利空出盡」。

吳大任指出，這樣的調查結果，是否與內政部提到政策「不溯既往」有關，落實到政策執行面時，對投資客及建商就不會產生太大影響，所以民眾對房地產前景仍維持相對樂觀。如果效果（打房）不顯著，民眾想買到較便宜的房子期待，有可能會落空。

另就「購買耐久性財貨」性別分析，男性指標為99.93點，女性為101.31點，顯示女性態度較為樂觀。該指數從2019年2月起穩定高於90，2019年9月達到100之上轉為樂觀，並持續保持樂觀長達7個月，自2021年至2022年1月為止，僅有2個月為悲觀。

台經中心說，從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀（低於100），僅「購買耐久性財貨」呈樂觀（高於100），元月調查結果為101點，較上月上升0.6點。上升幅度最多的指標是「未來半年國內經濟景氣」76.85點，較上個月上升1.25點。

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