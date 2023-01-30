五大銀行2022年新增房貸 衝破7千億大關

中央銀行公布2022年12月五大銀行新承作房貸統計，儘管全年仍面對疫情考驗，但整體房市買氣仍處高檔，僅較2021年小幅滅火。全年累計新增房貸延續前一年衝破7,000億元大關氣勢，來到7,072.12億元，較2021年的歷史新高，減幅0.23％。

房市2022年不畏疫情，但中斷連續五年來的持續增長熱度，根據央行公布的台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀等五大銀行新增房貸統計，全年新承作房貸合計金額近二年皆突破7,000億元大關，2021年為7,088.14億元、2022年為7,072.12億元，較前一年小幅下滑。五大銀行合計承做房貸比重，約占全體銀行近四成，一向被視為房市風向球。

公股銀主管強調，2022年連續升息後房貸利息增加，消費者購屋資金及還款利息雙雙提高，房市交易氣氛保守，2022年第二季到第三季的預售屋成交量連續下滑，單季減幅皆約二成，交易量呈下滑趨勢；另外，先前央行實施選擇性信用管制，加大建商購地壓力，加上2023年初立法院通過「平均地權條例」修正案，衝擊預售屋市場以及豪宅、高價住宅市場，預期2023年房市呈持續量縮格局，成交量持續下滑將使後續房價面臨修正，房市須審慎看待。

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