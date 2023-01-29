北市商辦空置率探低 資金狂湧卻埋1隱憂

隨著《平均地權條例》修法三讀通過，外界預料不動產市場資金將由「住」轉「商」，雖目前北市辦公室平均空置率處於低檔，但今年起將陸續有多筆商辦供給釋出，加上建商積極布局商、廠辦市場推案，業者預估，推案訂價將影響買方購買決策。

根據信義全球資產調查，北市辦公室平均空置率自2019年第四季起，均維持在3%以下低水位，觀察2022年第四季各商圈辦公室空置情形，可發現信義世貿商圈、南京四五段商圈、復興南京商圈、敦南商圈的空置率續低至2.5%以下。

此外，從實價登錄中可觀察到，華新麗華大樓、遠雄金融中心在2022年均出現每坪逾4,000元的租賃交易紀錄，國泰置地廣場35樓，於2022年9月以84萬元出租，換算每坪單價達4,779元，也創下大樓自身單坪租金新高。

顯示即使精華地段商辦大樓平均租金趨高，但在交通便捷、工商活動熱絡、人潮匯聚利於業務拓展等誘因趨使下，仍會吸引企業搶租，就目前尚未有新大樓供給以前，北市辦公室仍是供不應求。

信義全球資產表示，隨著《平均地權條例》修法三讀通過，就中長期房市發展來說，資金將走向保值、抗通膨的產品，搭上近年辦公升級潮，預估商辦、廠辦在2023年商用不動產市場中將成為投資置產重點。

建商看準商用市場趨勢走向，也積極布局商辦、廠辦開發，信義全球資產統計2022年1至10月內政部公布之建照核發量，台北市辦公類建照核發坪數衝高至79萬坪，刷新歷史紀錄。

信義全球資產觀察，2023年開始台北市將陸續有新商辦大樓完工推出，由於新辦公供給分散在北市各區，且是完工後陸續推出，就目前北市辦公室空置率續低的情形下，應不至於因供需失衡而影響價格，只是仍需關注，由於新建案在起造時的土地取得成本、營建成本較高，倘若反應在推案訂價上，價格過高可能影響買方購買決策。

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