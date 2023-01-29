重劃區房市壓力爆棚 這些區域現量價背離

平均地權條例修正案為禁止預售換約開了一道後門，但法案雖尚未上路，房市壓力卻早已不小，又以重劃區壓力最大；統計全台近年熱門的新興重劃區，僅有三大重劃區近一年量、價同步呈現雙增走勢，多數熱門重劃區在承接買盤大幅縮手下，交易量已明顯萎縮，出現「量價背離」走勢，不排除這些重劃區將出現一波降價求售潮。

平均地權條例修法三讀通過，其中預售屋換約限制不溯及既往，也就是說法案上路前，已簽約的預售屋仍可自由換約，不受五年不能轉賣的限制，訂日出條款後，預售屋才會被禁止換約。

雖然法令替先前買預售屋的購屋者留了些「活路」，但這些似乎無法幫投資客真正解套，事實上，隨該法案醞釀期間，買盤早已不願再跟進；根據元宏不動產加值服務平台統計，以近年房市交易最熱門的重劃區來看，包括桃園中路重劃區、A7重劃區、青埔重劃區；新竹高鐵特區、關埔重劃區、縣治一、二期重劃區；台中水湳經貿園區；高雄中都重劃區、高雄大學特區，2022年交易量都出現2~7成不等的年減幅。

只有三大重劃區交易量不減反增，表現較為強勢，分別是台南九份子重劃區、年增73.8%；台中市14期重劃區、年增46.6%；新北塭仔圳重劃區、年增45.3%。

若以房價漲幅來看，各大熱門重劃區不管量縮或是量增，2022年房價有2~4成不等的年增幅，其中房價漲幅前三大的區域，分別為台中水湳經貿園區年增42.4%；台南九份子重劃區年增34.9%；高雄大學特區年增36%。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，近年全台新興重劃區在台商回流、科技大廠設廠等議題下，普遍都出現熱銷，更吸引大量購屋者與投資客搶進，也造成這些區域房價漲幅相當大，甚至有超漲的狀況。

如今房市冷卻，這些供給量大的新興重劃區買盤若出現急縮，風險性就會提高，最值得購屋者多加小心，建議今年民眾若想新興重劃區買房，一定要多注意區域交易熱度的變化，一旦區域熱度已經明顯冷卻，此時不僅不該追價，甚至可多留意建商餘屋出清、屋主賠售等撿便宜資訊，才能確保自己不至於一買房就套牢。

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