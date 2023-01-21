國產署原址改建案 財政部2月五標

四度流標後捲土重來。鄰近台北市大巨蛋的國產署原址（辦公都廳）改建案面積達586.5坪，先前四度流標，據悉，財政部將於2月底重新公告招標。

國產署表示，業者如得標並順利開發完成該案，預計可取得辦公廳舍總樓地板面積約2,769坪，另可取得南港段基地及中山段基地70年地上權，收取權利金及70年土地地租，合作廠商投資金額預估約43.37億元，不僅可擴大內需，帶動地方發展，更可提高就業機會，促進經濟發展。

國產署為解決現有辦公廳老舊、建物耐震能力不足等問題，規劃於原址改建，參採「財政部財政人員訓練所及其周邊國有土地合作開發案」模式辦理，透過與民間合作方式，由合作廠商在仁愛段基地依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請獎勵容積，興建兩棟政府辦公廳舍，提供國產署及交通部觀光局進駐使用。

國產署也另提供位於台北市區精華地段、交通便捷的南港段基地（位於三鐵共構的南港車站正對面1,100坪的特定商業區）及中山段基地（鄰近捷運民權西路站337坪的第三種商業區），以設定地上權方式供合作廠商興建、營運自有建物。

財政部表示，該案先前流標主要有四大原因，包括受疫情、營建市場缺工、缺料及全球性通貨膨脹、升息等影響，為因應未來不動產市場景氣，國產署也調整招標條件。包括調降權利金底價，以反映營建成本調漲風險、將設定地上權契約簽約時點與簽訂合作開發契約同步，增加廠商資金調度彈性等，以增加廠商投標誘因。

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