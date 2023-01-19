永慶業績再登峰 總銷8,000億

「房仲第一品牌」永慶房產集團2022年成果豐碩，不僅新展240家店，集團總銷更直逼8,000億元。集團16場尾牙全台大串聯，壓軸最大場19日於南港展覽館展開，現場備有超過1,400份尾牙抽獎禮，最大獎更送出汽車一台，總計金額逾千萬元，永慶房屋更發出1.5億元「幸福成家基金」回饋給經紀人。

為慶祝豐收成果，永慶房產集團1月於全台連辦16場尾牙，總參與人數逾2.4萬人，累計抽獎獎金加獎品達數千萬元，集團尾牙壓軸最終場，共計有4千名的永慶房屋員工與眷屬參與。

永慶房產集團董事長孫慶餘率領永慶房產集團業務總經理葉凌棋、永慶房屋總經理吳良治等高階主管，感謝同仁一整年的努力付出。孫慶餘表示，在全球政經局勢變化不斷的2022年，即使炒房歪風時有所聞，永慶人依舊堅守「先誠實再成交」的理念，也不斷推出具體的誠實服務，保障消費者權益，做捍衛居住正義的推手。

從2019年率先將成交行情公開至門牌的「實價登錄3.0」；2020年及2021年永慶房屋的「兩大保證」與「真房價保證」；2022年永慶房屋推出「一年內成交再上市地圖」與「短期轉售成交地圖」、永慶加盟四品牌簽屬「誠實服務承諾」。做為業界「誠實房仲」表率，永慶持續贏得消費者認同，讓集團不斷成長。

尾牙中除了邀請到樂天「Rakuten Girls」和兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，由峮峮、若潼、雅涵等知名啦啦隊成員表演熱舞，還有Ella、玖壹壹、韋禮安與告五人接續熱力開唱，嗨翻全場。

此外，「2022幸福成家基金」頒獎典禮也同步展開。吳良治表示，「2022幸福成家基金」發放金額與領取人數雙雙創新高，將發出破紀錄的1.5億元，共計有600名經紀人受惠。

為協助同仁完成買房的願望，除業績獎金外，永慶房屋額外提供「幸福成家基金」，獎勵績優經紀人。不限年資，只要業績達標，經紀人每人每年最高可領到250萬，打破傳統「資歷愈長、獎金愈高」或「職級愈高、獎金愈多」的職場潛規則。

「2022幸福成家基金」發放金額較去年成長近5成，九年來更已累積發放已超過6.3億元，展現永慶房屋對人才的重視及打造幸福職場的軟實力。

象徵永慶房屋業務巔峰的「年度超越巔峰業績競賽頒獎典禮」也在現場展開。今年永慶房屋年度業績冠軍由經紀人吳政陽獲得，這已是他第六度奪冠，19日典禮進入會場，則是乘坐價值超過2千萬元的麥拉倫（McLaren）650S Can-Am，引爆全場歡呼。

不斷寫下永慶房屋業績紀錄的吳政陽，分享成功祕訣是「積極」、「效率」及誠實服務。吳政陽表示，公司幾乎年年優化「誠實房價報告書」，提供透明的房產資訊協助消費者判斷，客戶常回饋，永慶提供的資訊比其他品牌更清楚，讓客戶更安心，房仲經紀人只要做好服務，成功就是掌握在自己手裡。

2022年永慶房產集團新展240店，全台店數突破1,550店，總成交金額逼近8,000億元、協助全台超過11萬個家庭圓滿成家，穩坐台灣「房仲第一品牌」，也是「誠實房仲」的實績。永慶表示，展望2023年，集團目標全台店數突破1,800店，讓誠實旋風席捲全台，提供全台消費者誠實、安心的服務。