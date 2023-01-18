新法上路前搶買 台北豪宅逾半由法人購置

平均地權條例修正上路前，不少法人搶買高端豪宅，根據最近實價登錄顯示，去年底仍有多筆私法人購置豪宅案例，包括億錩投資以7.2億元買下「One Park Taipei元利信義聯勤」9樓二戶、大咸實業以3.2億買下「西華富邦」37樓戶等，去年200萬俱樂部的豪宅交易合計31件，就有逾半、17件為法人購置。

實價登錄顯示，近期交易的二戶「信義聯勤」9樓戶成交單價分別為每坪228.7萬、231.2萬；「西華富邦」37樓戶扣除裝潢費用2,250萬元後，單價為每坪206萬元。

去年台北共有9個豪宅案單價突破每坪200萬元，合計31件交易，比起前年約減少4成左右，其中以「潤泰敦峰」9件交易最多，「信義聯勤」、「西華富邦」各有8件居次。觀察其買主身份，31件交易中有17件以法人名義購買，私法人購置豪宅占了200萬豪宅整體交易量約55％。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房地合一稅2.0上路後，法人購置不動產的節稅功能銳減，不過還是有許多企業家和高資產族會以法人名義持有豪宅，除了持有成本和部分裝修費用可作為節稅之外，也有不少為家族置產規劃，和公司資產配置等多元考量，如今平均地權條例修法通過，上路後對於高價豪宅的買氣將有明顯影響。

第一建經研究中心副理張菱育指出，日前平均地權條例部分條文甫三讀通過，其中對於私法人購屋將採取許可制，若購屋目的為長期出租經營、或做為員工宿舍，經官方許可後雖能購買，但5年內不可辦理移轉及讓與，所以未來法案上路後，以私法人名義購置不動產的案例恐將大幅減少，若仍有購屋需求，則會朝向以登記在個人名義的方式購屋居多。

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