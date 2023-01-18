大台北熱銷捷運站排行 這站買氣爆棚

台北捷運是雙北市的重要交通網絡，也是雙北市居民仰賴的交通工具，交通一直是多數民眾買房首要考量的因素，因此捷運站也成了民眾購屋的重要指標之一，永慶房產集團根據實價登錄資料，統計出2022年1-11月大台北捷運站周邊800公尺內的交易量排名。成交量以中山國小站的531件坐穩熱銷王寶座，位居第二則是環狀線的幸福站，板南線的海山站也緊追在後；其中以環狀線買氣最為熱絡。

中和新蘆線的中山國小站以531件交易量奪冠，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山國小站旁有新生高架道路且公車路線多，交通網路密布，鄰近晴光商圈，周邊學區從國小、國中到高中一應俱全，還有臺北市立圖書館恆安民眾閱覽室，附近也有多處公園，生活機能成熟，房價每坪約65.3萬，因產品型態多元，受到不少購屋族群青睞。

熱銷捷運站前十名中，環狀線就有五站上榜，陳金萍分析，除了幸福站，其餘入榜的站有新埔民生站、景平站、新北產業園區站及中原站，這些站體周遭生活機能完善，加上新北市政府致力推動環狀線各站點土地開發案，期望藉由民間資金投入，將環狀線打造為投資黃金廊帶，吸引企業進駐，進而翻轉都市及捷運沿線經濟發展。

入榜的環狀線五站周邊交易量平均250件，目前房價每坪約落在44.4~51.9萬左右，藉由捷運各站點聯合開發陸續推動，帶來更多就業機會及人潮，未來環狀線路段完工後，大台北的捷運網路更加密布，便利性大幅提升，將會帶動沿線的人流、經濟成長及周遭房市表現，因此，環狀線未來的發展不容小覷。

延伸閱讀

台中房市 軌道經濟發酵 北屯捷運宅熱

高雄房市 捷運凹子底站 置產族偏愛

捷運三鶯線要來了 這6站房市漲聲響