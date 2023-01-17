北市新成屋熱門區段 這路段連2年居冠

台北市政府地政局今（17）日最新統計指出，2022年的新成屋成交量最熱門區段，以市民大道四段每坪單價已突破200萬元最高，並連2年居冠，每坪達203萬元，第二名為敦化南路一段、每坪155萬元，第三名為信義路二段、每坪152萬元。至於中古屋，最熱門區段為仁愛路四段、每坪114 萬元，已4連霸。另外住宅租金行情方面，以信義路五段最高，每坪月租金單價達2,015元。

今天台北市政府地政局公布2022年北市熱門路段房價、及租金區段。根據2022年的實價登錄資訊，統計出不動產買賣及租賃交易量前40名的熱門路段。

排名產品類型，則分為：「買房版」的新成屋、中古屋，以及「租房版」三種。

其中，「買房版」以屋齡5年為界，分別統計0~5年屋齡的新成屋，及5年以上中古屋的交易量，針對前40名的熱門路段，並以平均交易單價，進行排序。

除計算各路段交易量及單價，同時呈現與2021年相較之變動幅度及排名升降，讓市民朋友可輕鬆讀懂北市熱門交易路段近1年量價變化。

結果顯示，台北市最熱門新成屋交易路段，排名前15名的路段，每坪單價都在百萬元以上。前3名，分別為市民大道四段（203 萬元/坪）、敦化南路一段（155 萬元/坪）及信義路二段（152 萬元/坪）。

其中，市民大道四段每坪單價已突破200萬元，並連2年居冠。地政局表示，主要係因位於微風百貨周邊的新成屋拉高均價所致。

在中古屋方面，最熱門的前3名路段，依序為：仁愛路四段（114 萬元/坪）、信義路四段（103 萬元/坪）及忠孝東路四段（100 萬元/坪）。

其中仁愛路四段，已蟬聯中古屋單價冠軍路段4 年。

至於新成屋熱門路段最親民的區段，第一名為稻香路（58萬元/坪），第二名為五分街（62萬元/坪），第三名為華亭街（69 萬元/坪）。

至於最親民中古屋路段，前三名分別為：中和街（42 萬元/坪）、溫泉路（42 萬元/坪）及康樂街（53 萬元/坪）。

地政局分析上述熱門成交路段，都有共同條件，即多數距市中心較遠，但生活機能或環境尚佳，因此獲得購屋者青睞。

此外地政局也針對2022年最熱門的租屋區段，進行排名。其中以信義路五段每坪租金行情最高，每坪月租金達2,015元。

排名熱門租屋區段第二高租金，為南京東路二段（1,996 元/坪），第三高為市民大道一段（1,988 元/坪）。

至於月租金單價相對親民的熱門路段，分別為中和街（895 元/坪）、萬大路（963 元/坪）及和平西路一段（1,180 元/坪）；其中中和街，連續3年都是價格相對親民的熱門路段。

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