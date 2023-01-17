全台首宗!這件市地重劃案將聲請憲法訴訟

市地重劃爭議，出現全台首宗聲請憲法訴訟案！台中市單元二黎明自辦市地重劃案，一審認定富有土地開發公司主導重劃會虛增工程款詐取抵費地，依背信等罪判刑，全案已上訴台中高分院。富有公司預定今（17）日下午向憲法法庭聲請宣告違憲之判決。

富有公司及被告等認為，本案所適用的平均地權條例及土地登記規則等，有牴觸憲法疑義且直接影響裁判結果，請求二審停止審理，同時亦將向憲法法庭聲請宣告違憲之判決。

受委任提起憲法訴訟的律師沈元楷指出，在自辦市地重劃事務中，就「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」未明確規定的事項，一律無限制、無差別準用公辦的「市地重劃實施辦法」，這樣子的立法體例，雖然形式有據，但實質卻違憲。

法界人士舉例說，自辦重劃和公辦重劃準用的法律適用問題，就好像姐弟一家人，只要是沒特別為弟弟買的衣服，都要弟弟穿姊姊的衣服，「像這樣不區分二種制度本質不同，卻又無限制、無差別準用，造成法理的根本衝突，以及法律施用上的根本性扭曲。」

沈元楷強調，公辦市地重劃是政府以公權力為後盾，以政府資金出資興辦；自辦市地重劃是由地主自行集資或民間投資人出資，經由會員大會決議及各地主基於私權契約之協商，完成公共工程建設及土地重新分配；本質是在私法自治架構下，以私權契約完成。因此公辦重劃的爭議是由行政處分裁決、及行政法院審判；然而，在自辦重劃爭議，則是由民間自行協商、民事法院審理。二者的法理本質及爭議程序都迴然不同。

據悉，富有公司與被告等聲請憲法訴訟請求狀指出，本案一審判決以公辦市地重劃的標準適用在自辦市地重劃，據此作為認定犯罪既遂之法規基礎，卻完全忽視自辦市地重劃之核心內容，明顯與公辦市地重劃本質有別。因此，法規上在獎勵自辦重劃辦法第2條規定「自辦重劃辦法未規定者，准用公辦之市地重劃辦法」，實是陷人民與司法機關於違憲法規之誤區。

再者，自辦重劃抵費地之計算基礎，與公辦重劃是以「重劃費用總負擔」直接換算取得相應數額抵費地的情形顯然不同。在單元二自辦重劃，經台中市政府審查核可之黎明自辦市地重劃會章程明定：「本重劃區全數抵費地授權由理事會按本區總開發成本出售予富有土地開發股份有限公司或該公司指定之人士。」明定抵費地之應對價並非「重劃費用負擔總計表」，而是重劃投資人所支出之「本區總開發成本」。

但是，平均地權條例容許自辦市地重劃辦法第2條無限制準用公辦重劃辦法，讓人誤解自辦市地重劃抵費地之產生原因與計算基礎，和公辦市地重劃都同樣是以「重劃費用負擔總計表」為準。這樣的法律規定造成原審誤認虛增工程費用及拆補費用，將會直接產生等額的虛增抵費地1萬2814坪，直接影響本案背信既遂犯行之認定及犯罪所得沒收之數額，判決的法律適用基礎違憲！

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