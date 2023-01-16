國有地上權標租 麗寶奪6案躍大贏家

財政部16日公布去年第四批國有地上權開標結果，11案共標脫八案，標脫率72.7％，其中是麗寶集團旗下建設公司以共近17億元金額橫掃北、中、南共六案，成為本次標租地上權最大贏家。

至於過往投標相對保守的全聯，則以溢價率21.16％標下台南鹽埕區逾600坪土地，是本次溢價率最高的一案。

麗寶這次得標的六件地上權，北部有三件，包括台北市大安區仁愛路五小段400多坪、新北土城區永福段400多坪、新北林口國宅段近700坪；中部則是台中干城商業區千坪土地和台中梧棲區三民段3,000坪住宅區土地；南部則是嘉義市港子坪1,600多坪的住宅區。

合計麗寶集團這次共斥資16.94億元，占了本批地上權標租權利金19.24億元的88％；在標出的八案中占了六案，占比也高達75％。

其中台北市大安區土地鄰近華視大樓，容積率為300％，建蔽率50％，官員指出，但該地尚有附近畸零地須整合問題，目前較難估算麗寶建設得標後可興建總面積。本次該案除麗寶建設，精捷股份也有投標，但麗寶建設以6.56億元、溢價13.8％的價格，力壓精捷的5.78億元。

財政部國產署長曾國基說，平均地權條例修法上路後，建商取得房地成本愈來愈高，相較之下，地上權權利金約是市價的6成到7成，所以相對具價格優勢。

國產署本次11宗地上權的權利金底價合計30.69億元，但有三件未標脫，至於標出個案的溢價率介於1.05％～21.16％，因此合計權金收入19.24億元，成果亮眼。財政部補充，本次招標設定地上權案地租年息率3.5％，其中1％隨申報地價調整，2.5％依簽約當期申報地價計收。

針對台中干城商業區本次兩案只標脫一案，財政部解釋，通常建商同一區有多起標案時，只會投一標。麗寶集團旗下建義建設開發本次分別取得干城商業區其中一案和梧棲區住宅區地上權。

至於另外兩件未標脫案，財政部指出，雲林北港轉運站是首次公告，但無人投標；至於同樣是首度公告的屏東萬丹商業區有不少廠商詢問，但因涉及都市計畫細項，最後也沒人投標。

國產署形容2022年是國有非公用土地設定地上權的「豐收年」，標脫率達60.98％，是2010年以來的12年新高，標脫總金額54億餘元。其中麗寶集團更是地上權「常勝軍」，2022年的四次標售，麗寶集團都有斬獲。