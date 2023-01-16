麗寶集團再砸重金 搶標台中2筆地上權土地

麗寶集團再砸重金標下台中二筆地上權土地！中區國產署轄下四筆設定地上權土地今（16）日開標，其中二筆順利脫標，分別為台中市東區「練武段」1,079.5坪商業區土地，以及梧棲區「三民段」3,081.6坪住宅區土地，均由麗寶集團旗下建義建設以4.17億元、2.36億元，總價合計逾6.53億元得標，溢價率都在3％內！

隨著三井不動產集團砸百億重金打造、位於台中市東區的「LaLaport購物中心」1月17日起試營運，東區房市起飛，麗寶集團再度出手搶標東區「練武段」地上權土地，而周邊其實已有包含福容、鵬程、名軒等子公司購地布局。建義建設這次以約4.17億元標下東區1,079.5坪商業區土地，僅加價1,319萬元得標，溢價率約3％。

另外，梧棲區「三民段」3,081.6坪住宅區土地，地點就在麗寶集團旗下的麗盛建設透天新成屋「微笑歐洲」後方，底價2.3億元，建義建設加價635萬元即得標，溢價率約2.7％。

台中房仲業者表示，隨著「平均地權條例」修正案火速三讀過關後，土地市場交易變得冷清，建商不僅面臨土建融限貸壓力，還有限期18個月開發的緊箍咒，麗寶集團雖然持續布局全台地上權土地案，但得標金額已不如過去動輒10％以上溢價率，顯示地上權標案也趨向保守。

麗寶集團發言人、麗盛建設總經理何昭宏表示，東區「練武段」地上權案未來將部分商業、部分住宅開發；至於梧棲「三民段」部分，由於該地距離三井Outlet很近，周邊住宅預售案每坪單價破30萬元，未來將以住宅產品開發為主。

何昭宏表示，設定地上權只有房屋使用權沒有土地所有權，觀察近年幾個地上權案銷售情況，70年期限可提供二、三代人生活，年輕人接受度比較高，不過，「有土斯有財」的觀念逐漸轉變中，也讓地上權案成為不動產的另一個選項。

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