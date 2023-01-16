國產署11標地上權案 麗寶集團成大贏家

國產署16日公布2002第四批地上權標租結果，11案共標出8案，脫標率高於7成，其中麗寶集團拿下五案，成為最大贏家。此外，全聯也以8,750萬元標走台南鹽埕617坪地上權，溢價率21.16％，是本次各案溢價率最高的一案。

（工商時報 傅沁怡）

麗寶集團全台獵地 國產署去年地上權標脫率12年新高

財政部國產署2022年第4批設定地上權今天開標，又見麗寶集團出手，砸近新台幣17億元大舉獵下北、中、南6宗標的，助攻去年全年標脫率60.98%、為2010年以來新高。

同時，這一批次的案件中，以台南市南區鹽埕段622坪住宅區土地最為搶手，吸引3封標單，最終由全聯實業以8751萬元、溢價率逾2成搶下。

國產署去年11月公布第4批招標設定地上權案，招標土地分布全國8縣市，11宗標的合計面積5.19公頃，訂於今天開標。

根據開標結果，11宗標脫8宗、標脫率近73%，決標權利金總金額19億2881萬元；麗寶集團拿下其中的6宗、砸近17億元。

北區分署3宗皆為住宅區土地、全數標脫，台北市大安區標的吸引2封標單，由麗寶建設以6億5686萬元、溢價率約13.8%搶下；新北市土城區土地，麗寶集團旗下福容開發以1億4880萬元、溢價率約1%拿下；新北市林口區標的，由麗寶集團旗下麗盛建設9268萬元、溢價率近3%標走。

檢視中區分署4宗土地，標脫2宗、皆由麗寶集團旗下建義建設拿下，台中市東區干城商業區土地、面積1079坪，以4億1668萬元標脫、溢價率3.27%，台中市梧棲區住宅區土地，則以2億3668萬元標脫、溢價率2.79%。

至於南區分署4宗標的、標脫3宗，高雄市旗津區乙種工業區土地，由立州油脂以1億4300萬元標下、溢價率1.36%；嘉義市港子坪住宅區標的，同為麗寶集團旗下的寶泰開發以1億4660萬元拿下、溢價率2.8%。

同時，台南市南區鹽埕段622坪住宅區土地，為這一批次中最搶手標的，吸引3張標單，最後由全聯實業以溢價率21.16%、8751萬元拿下。

2022年全年共計4批標脫率達60.98%、為自2010年以來新高，標脫總金額54億餘元，堪稱地上權豐收年，去年4批次都見麗寶集團出手搶標。

展望對地上權市場看法，國產署署長曾國基今天受訪時表示，「平均地權條例」通過後，取得房地成本將愈來愈高，地上權權利金則是市價6成至7成，相對比較低。

（中央社）

延伸閱讀

麗寶集團 躍建商年度購地王

麗寶開發八里台北港 行庫融資逾百億助陣

遠雄建處分新莊土地 估貢獻EPS 0.3元