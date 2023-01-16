14大上市櫃引資171億搶地 桃園3優勢曝

平均地權條例三讀過關，未來私法人購屋將採登記制，不少上市櫃公司更是超前部署，台灣房屋趨勢中心根據公開資訊觀測站統計，2022年迄今有14大上市櫃公司投入資本購入桃園土地，總投入逾171億元資金，欲開發超過8.4萬坪土地。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，桃園富具人口紅利及產業多元的工商大城，且享有國門之都的國際空港運輸優勢，不僅吸引國際大廠紛紛投資，同時有許多國內上市櫃公司看好桃園的發展優勢，也積極在桃園開疆拓土。

江怡慧分析，上市櫃大廠投資選址有三大方向：1.「交通便利性」，四通八達的交通條件，是任何產業深耕的主要考量，尤重國際空港，能讓來自世界各地的材料、商品、人才更快速運轉；2.「產業群聚力」，大廠選擇產業專用區或是選擇具相關產業群聚的區域，有利於打造完整產業鏈穩定產銷，航空城產業專區的基地就是最佳案例；3.「人才充沛度」：產業進駐創造大量就業機會，也意味著企業具備龐大的人才需求，因此人口持續成長、就業人才豐沛的區域，就成為企業落腳的關鍵考量。

2022年投資桃園不動產14大上市櫃公司中，逾三成紛紛搶進航空城產業專區，台灣房屋航空城直營店店長徐國強指出，主要因為此專區優先提供給雲端運算、智慧車輛、國際物流、生科醫藥、航空輔助、綠能等相關產業，以智慧城市、創新創業為發展重點，其中零售業者統一超，7月不僅豪砸60億進駐占地2.6萬坪的航空城產業專區H基地，也投資7億購入台中北屯約600坪土地；國內食品龍頭統一集團，也佈局設置北中南大型物流園區，北部據點是今年3月購入的楊梅逾7,000坪土地；此外健策、大樹、藥華藥等大廠，也都花費重金挺進桃園航空城。

另外，未來趨勢產業的綠能大廠中興電，近年不僅於台南、花蓮發展太陽能，還在高雄發展餘氫發電技術，如今更在桃園觀音加深布局力道，於觀塘大潭電廠周邊投入3.8億購入1,270坪的廠房，擴展綠能產業。其他產業如正道、三陽工業等大廠，也分別在蘆竹、桃園等地置產，營建類4大建商的華建、愛山林、興富發以及遠雄，亦積極以合建方式投入桃園房地產市場。至於鋼鐵大廠世紀鋼砸6.51億購買大園區航空城客運園區附近，總面積約15,917.1坪的一般農業區土地，將投資非營業用不動產，進行後續變更產業園區計劃。