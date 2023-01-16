平均地權條例應暫緩實施？林正雄這樣說

中華民國不動產聯盟總會16日舉行年終記者會，理事長林正雄表示，預期危老都更、ESG為今年房市的兩大主軸，他並提出「解決缺工」、「停止重稅」二個呼籲，以及「重稅惡法退場」、「平均地權條例暫緩實施」、「放寬金融限縮」、「加碼青年優貸」四個建議。

林正雄表示，平均地權條例修法倉促上路，造成不動產業奄奄一息、甚至休克，反觀鄰近的韓國積極鬆綁各種買房限制、中國大陸公布16條拯救房市措施。他建議，預售屋禁止換約轉售，得限制2年內禁止換約，避免短期炒作即可；炒房定義不明，應刪除相關條文以減少濫權情形，在配套措施未完備下，建議政府延緩實施，制定周全再上路。

林正雄表示，目前國內房市已降溫回穩，房地合一稅已完成階段任務可退場，以維持房地產流通性。央行也應放寬選擇性信用管制建商購地融資成數限制，融資成數限制使購地自備款自原本20％，暴增3倍至60％，中小型建商叫苦連天，失去生存空間，並無助於房市調控，市場供給及產品選擇性減少，不利於消費者議價，也不利於產業生態豐富度。

目前各地方政府行政效能要在一年半內核發建照並不容易，央行18個月限期動工政策，不利例都更危老、大街廓開發、土地整合的推動，開發商面對金融限縮、政策利空，市況不佳又受到機關規定凌遲，恐將引發建商倒閉潮將捲起爛尾樓風暴。

他並建議，政府應推出加強版「青年安心成家購屋優惠貸款」，朝高成數、高期數、高寬限期、低利率等「三高一低」方向，由政府補貼金融機構提供9成的低利貸款，拉長貸款期限至40年，拉長寬限期至5年並補助購屋貸款利率低於1％，以幫助年輕人輕鬆購屋，消化閒置資金，活絡房市增添內需景氣動能。

延伸閱讀

房市逆風護身符 2新建案逆勢突圍原因曝光

預售屋換約轉售限制 內政部曝三不原則

非打炒房災區 為何店面巿場冷清？