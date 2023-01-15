房市恐爆逃命潮？專家給自住客4建議

近日《平均地權條例》修法火速通過，不法炒作房價最高重罰5000萬元，而且限期未改善者，可連續開罰，並新增違規檢舉獎金機制，被視為政府打房殺手鐧。房市專家Sway直言，打炒房還是有威力的，「未來投資掰掰只剩自住需求。」他並對自住客給出4項建議，包括不要碰舊預售屋案。

Sway在臉書發文指出，不能買賣的商品，是沒人想要投資的，以前10萬訂一戶預售屋，就可以轉售賺百萬，現在自備2成買一戶，2000萬的房得準備400萬，投資報酬太差又容易一卡數年，只剩下真財力雄厚者可以勝任。

Sway強調，等到投資客放光手上的貨，或是大家都紛紛套牢，解藥就只能降價，加上現在通膨問題嚴重，自住客的消費緊縮時代還是會來臨。

Sway並給自住客4大建議：

一、買新不買舊：不要碰舊預售案的轉售，因為當年賣得好，建商就會亂蓋，尤其是投資客買很多的社區。

二、買110年以後申請的建照：住宅隔音法規有更改，110年以後申請的，隔音規定會比之前還嚴格一點點。

三、買五年以上成屋：房地合一稅早就失效多年，自住客該避開「含稅」這種技巧，且五年以上的成屋，如果有漏水或壁癌的情況也看得見了，比較好殺價。

四、全比較：投資熱區的投資屋大量被釋出，要「全部」比過就知房價高低，賣壓越大的社區，出價越要狠。

（中時新聞網 邱怡萱）

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