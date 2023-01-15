房市逆風護身符 2新建案逆勢突圍原因曝光

平均地權條例修正案重拳出擊，房市買氣瀰漫低氣壓，但市場上仍有新預售案逆勢突圍；據悉，新北市、桃園重劃區出現指標新案開價「以退為進」，吸引人氣、買氣，「讓利、低總價小宅、建商品牌力」，成為房市逆風下最有力的護身符。

住展雜誌調查顯示，去年底縣市長選舉落幕後，房市新案也紛紛出籠，去年12月北台灣預售屋推案量近1,300億元，月增四成多、逾400億元；新成屋供給也有增加，單月釋出戶數約150戶。

至於來客量，指標案平均每周約18.8組，月增1.5組，增幅約8.67％；另外成交量方面，指標案平均每周約2.2戶，月成長超過1倍。

不過住展雜誌企研室經理成采錡分析，平均來客組數、成交組數上揚，為部分剛公開指標個案表現較佳所致，不代表整體市場買氣回溫。

據了解，房市買氣低迷，新北市、桃園重劃區相繼出現新案開價「以退為進」，意外創造出大量來客人潮；其中新北市指標案為三重「都廳大院」，經市場調查統計「都廳大院」是目前北台灣來人、收訂表現最佳的新案，1/2～1/8總來人超過百組，人氣、買氣逆勢突圍。

根據房市專家觀察，「都廳大院」每坪開價66.5萬元，與三重二重地區一帶另一個指標案「德心天匯」平均每開價75萬元，每坪差了8.5萬元；且規劃小坪數的2～3房格局，加上廣告規模很大，銷售前期主推價位相對平實的戶別，吸引客戶上門，取得優於區域平均的人氣與買氣。

此外，桃園「昭揚大河院」位在小檜溪重劃區，平均每坪開價44.5萬元，同區銷售中建案還有「遠雄夏沐」（平均開價56萬／坪）、「三本四季」（平均開價50萬／坪）、「國王之森」（平均開價49萬／坪）。

成采錡表示，昭揚在桃園的品牌力不錯，加上過去已經在小檜溪推過許多建案，也是進場就把區域客戶都吸走，「昭揚大河院」進場首周來人數也有到百組，連區內原本銷況相對穩定的三本系列也受影響。