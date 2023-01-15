非打炒房災區 為何店面巿場冷清？

平均地權條例修正案並未對私法人購買商用不動產有所限制，不過對商用不動產的店面市場來說，雖疫情解封，但國際觀光客尚未大幅回歸，店面空置率雖小幅降低，但交易量仍未見起色，店面產品想吸引住宅市場外流的資金恐怕還得等一等。

台灣房屋趨勢中心統計實價登錄資料顯示，2022年北市西門町商圈店面交易僅6筆、總交易金額約5.5億元，其中內江街二筆交易即占約4.5億元，還是開發商買來預計朝都更或危老進行整合，西門町店面交易仍是谷底。

北市東區商圈方面，2022年店面交易約6筆、總交易金額約5.34億元，僅比2021年交易4筆、總金額約2億元，微幅增加。

根據戴德梁行2022年第四季商用不動產暨2023年商辦市場景氣報告資料指出，疫情期間房東適時調降租金吸引店家，加上國境重啟後對觀光人潮的期待，西門及東區忠孝商圈空置率難得迎來連續二季下降。

西門商圈因可預期旅客將逐漸回流，包含伴手禮店、餐飲及服飾店等回歸商圈展店，空置率下降至18.6％，與上季相比下降2.6個百分點。忠孝商圈租金表現持平，「lululemon」及「LUSH」等國際品牌相繼進駐，空置率降至11.6％。

戴德梁行表示，2022年商圈空置率達到高峰後，隨著下半年防疫政策及邊境控管逐步解封下，已出現轉折，惟官方預期2023年來台觀光旅客僅能回復到疫前半數水準，各商圈短期內仍需仰賴內需基本盤，等待消費力道逐漸增強，商圈店面才能迎來春暖花開。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，平均地權條例過關，2023上半年將面臨量減價修的狀況，多屋型投資族也趁此汰弱留強，因此首先面臨降價的物件，都屬於具有市場抗性的產品，區位條件佳者，則強者恆強，建設到位、機能成熟的區域，以及保值性高的產品，仍是避險且穩健的置產選擇，價格也不易修正

此外，對於私法人購屋採申請許可制，影響法人對於資金的配置方向，將可能轉向商用不動產，由於目前國內經濟成長下修，加上國際觀光人口尚未大幅回歸，店面產品仍得仰賴內需市場和商圈經營發展，尤其東區和西門町等店面的總價單價都不低，店面房東更不願賠售，因此店面交易量縮明顯。

反觀目前商辦需求仍大，且對法人而言，自用、收益兩相宜，將可能成為2023年修法後的法人置產重點。

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