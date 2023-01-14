這波房價怎開殺？專家：最危險的1種來了

這一波房價怎麼開殺？專家警告：最危險的1種來了

被視為打房最猛招的《平均地權條例》修法火速拍板，各界預期房價將迎來一波下修潮。政大地政系退休教授張金鶚分析未來房價走跌四部曲，他認為，房市將會「軟著陸」，也就是房價「緩慢下跌」，首當其衝的是區位、產品與公司資金周轉等體質較差的「個案」；業者也認為，推案量大的區域恐淪為海嘯第一排。

張金鶚在臉書發文指出，這波房市經歷相當長時間的繁榮景氣，由於投資需求暴增，不論房價或供給量都跟著攀升，如今自住需求已無法支撐，但業者或投資客初期多不會認賠殺出，因此市場機制的漸進調整，需要一段較長時間。

張金鶚說，從過往經驗來看，房市不景氣都會持續好幾年時間，舉例來說，台灣從民國64～67年、70～75年、79～91年，這三次都經歷過5～10年以上的房市不景氣階段。

張金鶚預期，未來房市將會「軟著陸」，也就是房價「緩慢下跌」，率先反應的是區位、產品與公司資金周轉等體質較差的「個案」，接著是「行政區」，最後才擴及「全市」及「整體」房市，也因為房價緩跌，因此不景氣的時間就會變得較長。

至於未來房市發展，張金鶚提醒，資金周轉、預期心理與政策影響應是重要關鍵。他強調，過去業者及投資客口袋仍深，通常不會認賠殺出，因此房價緩跌是較有可能走勢。

工商時報報導，住展雜誌企研室經理成采錡表示，當買氣持續低迷，近年新增供給量龐大的區域，恐成為海嘯第一排。

住展雜誌統計，2022年北台灣預售新屋市場推案量前十大熱區，由桃園奪得榜首，其次依序為：中壢、三重、新莊、竹北、北投、龜山、土城、蘆竹、淡水，全年推案量分別在323.7億～788.1億元不等；合計十區總推案量達5,922.3億元，占北台灣逾48％。其中推案量最大的桃園、中壢、三重、新莊四區，推案量都從700億元起跳。

（中時新聞網 吳美觀）