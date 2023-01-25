台中房市》平均地權衝擊 推案估減兩成

平均地權條例修正案過關，在房市利空衝擊下，台中市不動產開發公會預期，台中房市2023年推案量將年減2成、上看3,800億元，首季推案熱區集中在七期、水湳、14期及海線區；至於2023年推案是否會如先前預期的「量縮價穩」，得先觀察首季的推案表現！

台中市不動產開發公會表示，平均地權條例修正案三讀過關後，預售屋即將面臨不得轉約的限制，房市未來只剩剛性與置產需求支撐，新建案將不再追求賣快、賣高價，只求順銷為主。

公會進一步表示，2023年推案熱區集中在七期、水湳經貿園區及14期重劃區；尤其七期與水湳經貿園區，被業界視為「雙鑽區」。如七期預計有不少百億元以上超級大案伺機進場，包括聯聚、豐邑、興富發、寶璽都計畫進場，每坪單價上看九字頭；另七期持續發燒的商辦產品，包括聯聚、豐邑、親家等合計數百億商辦案，今年都有計畫進場。

至於水湳部分，包含總太地產、興富發、雙橡園、國聚、親家等建商，2023年都有新案規劃進場。其中，「雙橡園4117」預售案預計下半年進場，產品規畫50～100坪，總銷超過200億元；興富發農曆年後預計在水湳推出「雍悅一方」，總銷近百億元。

14期重劃區2023年包括國泰「美禾」、豐邑機構「豐穗」、惠宇「覞山」，以及大陸、亞昕、精銳、磐興、新業、敦泰、大城等逾10家建商都有新案將進場，成為台中房市今年的推案主戰場，每坪單價「坐五望六」。

值得注意的是，「中科台中園區擴建二期開發案」環評初審已過關，中科最快2023年第三季交地給台積電興建先進製程新廠，預期可創造逾4,500個就業人口紅利，可望為西屯區、沙鹿區、龍井區等周邊區域帶來剛性購屋需求。

至於推案供給量大的新興重劃區，包含北屯區、太平區、南屯區、西屯區、烏日高鐵特區、清水區、梧棲區等區域，預期將遷入許多「新移民」。

台中市不動產開發公會觀察人口遷徙區域發現，受到疫情影響而「海歸」的國際人口移入最愛西屯區，而國內人口移入則以北屯區最多；其中，西屯區人口移入熱區，除七期重劃區受到「海歸」族青睞，中科園區帶來大量的就業人口，也成為移入熱區。

看好台積電2023年中科台中園區大擴廠的利多，多家過去集中台中市區推案的品牌建商，紛紛插旗海線推案。業者分析，台中海線地點好、產品規劃完善的個案，有望締造「坐三望四」的區域行情，特別是人口將近10萬人的沙鹿區，因為最接近中科，被認為是台中最具補漲行情的區域。

此外，由廣三百貨集團主導的第一大國際公司，取得台中高鐵站區的「超級娛樂購物城」開發案，預計投資逾200億元、打造營業面積逾10.6萬坪、台灣最大的購物中心，最快2023年開工動土，為台中高鐵特區房市注入一劑強心針！繼總銷160億元「大華縱橫」2022年第四季進場後，達麗與白天鵝攜手的台中高鐵逾百億大案，2023年也將大舉進場。