房市套牢潮來了？市場憂新北這區淪鬼城

房市爆套牢潮？他憂新北這區二度淪鬼城 網揭殘酷真相

《平均地權條例》修正草案在本月10日三讀通過，炒房最高將處5000萬元罰鍰，恐對台灣房價帶來衝擊，一名網友在PTT發文提問「頭前重劃區的套牢會不會重演？」引發其他網友討論。有網友則提到，房市景氣不佳，高總價的中大坪數的產品還在苦等解套。

原PO表示，今年景氣衰退，他擔憂頭前重劃區的套牢潮是否會重演。他提到，台灣現在很多地區房價暴漲，「當初頭前賣太高，然後就套了10年才解套，這波上去接盤的，是不是也要套10年了？」

原PO分析，現階段一堆重劃區還沒發展房價就噴天，但房價太高會導致機能發展受限，真正的移入人口也會大減，變成鬼城的機率蠻高的。他認為現階段「低基期還是王道」，為避免被套牢，不如選擇市區的30年中古屋比較好。

不少網友認同原PO說法，「頭前最近蠻多大坪數屋主願意降價」、「副都心跟頭前還一大堆這波沒解套的，準備迎向20年了」、「創新高的幾乎都低總價，中大坪數的還在苦等解套」、「新莊已經套很久了」；但也有網友認為，「有環狀線要怎麼套」、「這次房價修正幅度也不會大，建築成本這麼高」。

針對房市走向，房市達人Sway認為，平均地權條例修法過關，這段時間將是逃命波，房價有下跌1至3成的機會，去年哪裡瘋狂亂漲，就是今年開殺的地方。

（中時新聞網 邱怡萱）