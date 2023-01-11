打房祭出5重拳 資深房仲見1制度嘆想轉行

《平均地權條例》部分條文10日在立法院三讀通過，政府砸下打房重拳，本次修法包括限制預售屋換約轉售、預售屋解約申報、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉、建立吹哨者檢舉制度及明定不得散布錯誤資訊，影響不動產交易價格者，最高可罰到5千萬。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨對此表示，房市已多重器官衰竭，且自己看完修法都想轉行了呢。

徐佳馨指出，由於《平均地權條例》送進立院的時間很久了，許多恐慌賣盤早就於去年7月之前移轉，若已購屋者想在目前市況不佳時轉單，並不容易，先是許多買方已經有「翹腳撿便宜」的心態，若不小賠實在難以出場，且現在不少建商綁交屋前半年才能換約的條款，也會讓想要下車的預售投資客不容易說走就走。

關於禁止私法人購屋，徐佳馨認為，實務上執行可能會遇到一些困境，像是都更案若是實施者與出資者是不同法人，又或是不同法人合建，在細則沒有擬定清楚的情況下，可能會需要內政部不斷出面做解釋。

徐佳馨也提到，目前房市因為景氣已經處於下跌階段，更早就是多重器官衰竭的狀態，要說是《平均地權條例》「一槍斃命」，也名過其實。另外她還針對檢舉制度，呼籲同業或投資客要特別小心，因為最高檢舉獎金達到2500萬，也讓她不得不嘆氣，「都想轉行了呢」。

（中時新聞網 于川）

延伸閱讀

平均地權條例三讀 炒房最重罰5,000萬

平均地權新法上路 銀行業：房市賣壓更大

平均地權條例5招打炒房 專家喊這幾區開殺