平均地權條例過關 楊玉全：不顧產業困境

中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全代表建築界對政府在總體經濟不佳、市場景氣低迷、產業面臨困境的情況下，還要強推平均地權條例，深表不滿與失望。

楊玉全對於平均地權條例這次修法想藉由把私法人趕出市場、員工與公司連坐處罰、用不確定法律概念重罰5,000萬元、發放獎金讓檢舉滿天飛等，認為只有製造問題，讓產銷秩序混亂。這麼重要的法律涉及對人民處分財產權限制過當、增加都更危老整合之交易成本、影響擔保品押值、株連過廣與動輒得咎而缺乏人權保障等議題，包括法律界迭有異聲，此失當之修法，與希冀「維持產業發展的永續動能及經濟的安全與穩定」的目標剛好背道而馳。遺憾的是，這部影響深遠的修法大計，於政策形成過程缺乏與業界對談，在立法院審議時也無任何一場公聽會舉行，就推動時機上更呈現「景氣差，市場冷，打房熱」的奇特現象。

楊玉全說，建築業面臨缺工問題政府束手無策，央行與金管會組成國家隊連手砍斷中小型建商資金鏈，賣不出去的房子還要課徵囤房稅；除升息外，配合各項政策要求造成的成本愈疊越高，政府標售土地又屢創新高。在這樣艱困的經營環境下，建築業在銀行的逾放比只有0.05%，相較之下，國銀整體貸款同期約0.16％，呆帳比率遠高於建築業，但是再怎麼良好體質的產業，也禁不起這樣的集體霸凌。

楊玉全認為，政府對於因為成本推高的房價，完全視若無睹，一刀切認為是炒房帶動，如果平均地權條例修法弄到不動產市場糾紛不斷下，房價還是下不來，政府有那個官員願意負責？

楊玉全呼籲政府不要一直用錯誤的手段，將中小建商鏟除、數以萬計從業人員因此失業、稅收減少、產業對投資環境缺乏信心、都更危老風險大增、購屋者選擇性變小等多輸結果！

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