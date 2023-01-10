求救訊號！平均地權條例打到中小型建商

平均地權條例過關 建商籲放寬限期動工令

眾所矚目的「平均地權條例」，今（10）日在立法院火速三讀過關！大台中不動產開發公會理事長王至亮今日痛批，政府從未溝通、也沒開過公聽會，就強行通過法案，大聲疾呼房市急凍，加上央行祭出的18個月限期開工令，「公會已接到會員的求救訊號！」

王至亮強調，房市已進入寒冬，目前建築業都是在苦撐，18個月的限期動工即斷資金，將擊垮多數中小型建商，陷入生存危機，18個月是在跟時間賽跑，期盼政府加速建照核發速度，以免造成中小型建商斷糧，甚至因資金斷鏈衍伸出更多社會經濟的問題。

王至亮籲請政府，限期動工令應至少「放寬至30個月以上」，較符合目前現況。

王至亮進一步表示，央行祭出18個月限期開工，如未動工要增加利息，收回貸款，以目前各縣市政府的行政效能而言，是否能在18個月內核發出建築執照尚屬未知，且影響建照核發上的因素有很多，譬如地政人員土地量測精準的差距，重測及審核都需要時間；再者，建築師的設計圖，也需送相關主管機關的審查，如都審、預審、容積移轉、開方空間獎勵等等審查，都需要時間審理。

此外，根據內政部統計，國內住宅總量已突破900萬戶，許多地區都有將近九成的高自有住宅率，專家憂心以台灣普遍高自有住宅率的情況下，囤房稅將加重多數民眾的居住負擔。

平均地權條例過關 大台中不動產公會：盼政府救中小型建商

王至亮建議，「屋齡20年以上，室內坪數30坪以下的住宅」，是一般民眾的居住剛性需求，囤房稅理應排除，並合理的提供年輕人或弱勢族群租金補貼，解決民眾基本居住需求，才能落實居住正義的理想。

王至亮表示，全台房市急凍，今年經濟成長恐不樂觀，平均每個月都有新的政策改變，對建築業的經營可說是難上加難，尤其是中小型建商，物價波動太大，貸款銳減，「蓋了賠錢，不蓋違約，蠟燭兩頭燒」，現在的建築業坐困愁城，政府要讓建築業何去何從！

王至亮指出，建築業貸款利率樓地板價2.5％以上，這對建築業顯不公平，最撐不住的是中小型建商，「打垮建築業百姓不會比較幸福，買房也不會比較容易」，盼政府挽救建築業，產官學與消費者都一起坐下來，平心靜氣地談如何真正解決高房價與居住的問題。

王至亮盼政府相關單位舉行「居住國是會議」，邀請官方代表、學者、民眾與建築業，大家共同討論如何解決國人的居住問題，房屋置產回歸自由市場經濟，達到穩定的供需平衡，從土地政策，國土規劃，都市計畫，容積率，建敝率等通盤檢討，才能共築美好的祥和社會，達到共享，共好，共榮，共善的美好境界。

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