睽違8年，新北再現9字頭房價！繼2013年新板特區「世界花園廣場橋峰」創下每坪92萬元新北最高價高懸至今，2022年包括「三輝玳門」、「皇翔來青」均有最高逾每坪91萬元高價交易，反應過去幾年房價漲勢較平緩的新北市，在房市景氣反轉下，資金回流精華地段房產。

據實價登錄顯示，位於江子翠捷運站旁的大坪數案「三輝玳門」頂樓戶最高價達每坪91.7萬元，位新板特區的小坪數案「皇翔來青」高樓層最高價每坪91.4萬元，二案不僅全數交易站穩8字頭，更有多戶交易站上9字頭關卡，這也是自2014年以來，新北再度有房價觸及9字頭。

尤其近三年來房價狂漲，桃竹及中南部都會區漲幅可觀，相較下，台北市、新北市漲幅遠不如雙北以外都會區，尤其新北市，在上波景氣高點新板特區豪宅聚落將新北房價天花板衝至8、9字頭，不過隨房市反轉、新板豪宅聚落成為轉手賠售重鎮，房價一度回落至不到每坪70萬，如今全台房價瘋漲，新北房價也漸逼近過去所樹立的天花板，不少精華區預售案房價也陸續站上8字頭。

東森房屋研究中心葉沛堯經理表示，去年最高價突破9頭的社區，分別位於捷運板橋站及捷運江子翠站旁的新成屋，隨著板橋核心區域內可供開發的大面積素地愈來愈少，坐擁精華地段的新建案也會愈來愈稀缺，支撐房價逼近天花板。各界普遍對未來房市後勢看法趨保守，然而在利空頻傳下，過往資金多以平價、具創造價格空間的地段、產品，未來回流至精華區的可能性大增。

東森房屋板橋大新板加盟店沈裕勝經理表示，板橋與台北市僅有一橋之隔，為新北交通樞鈕與商業聚集地，房價相對台北市便宜，近年磁吸雙北通勤族定居，房市支撐力在新北市相對較強。

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