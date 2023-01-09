升息影響 新北2022年Q3住宅價格指數趨緩

新北市地政局今公布去年第3季住宅價格指數，新成屋指數為118.01，變動率略跌0.18％，與上季相較呈現持平趨勢，雖與去年同期相較仍有上漲7.62％，但整體走勢已趨緩，主要受到央行逐步升息、土建融利率調漲、買賣雙方議價空間增加等因素影響，指數因而呈現微幅下跌。

地政局表示，去年7月至9月的全市住宅價格指數分別為127.38、127.91、128.46，而大樓及公寓指數亦僅較上季微幅上漲，整體指數呈現持平走勢，月漲幅介於0.35％至0.47％％之間，漲幅已相對收斂。

地政局指出，觀察新北市8大次分區去年7月至9月指數漲跌互見，各月份變動率大致為0.71％以內的漲跌幅，變動幅度平穩。本市8大次分區中，包括板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、樹三鶯、汐止及淡水等次分區，屬交易較為熱絡的區域，加上區域內因有捷運線經過或規畫，增進交通便利性，且有公共設施完善，生活機能成熟等條件優勢，剛性購屋或換屋需求仍有效支撐區域房地產市場，價格平穩。

而在整體開發區方面，台北大學特定區、淡海新市鎮、林口新市鎮、副都心及頭前重劃區季指數分別為133.06、115.79、122.19及105.94，與上季相較分別下跌0.1％、1.62％、0.19％及0.92％，分析原因是新北市整體開發區房價水準已達相對高點，但受到金融政策影響，市場漸趨保守，導致出現買方觀望與賣方惜售狀況，整體價格略跌。

至於各捷運線指數大致呈現平穩趨勢，板南線（板橋段）、板南線（土城段）、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線及環狀線指數漲幅皆僅在1％以內；而新店線及淡水線指數則有微跌趨勢，較前季變動率分別下跌0.1％％及0.08％，整體仍呈現相對平穩態勢，主要原因是捷運沿線住宅交通便利，生活圈發展較成熟，購屋者需求仍有支撐，住宅價格因而持穩。

地政局補充，每季皆會定期公布6大類24項指數的統計資料，並製作「新北市不動產市場分析季報」，提供多元房市訊息及專題分析供外界參考，相關資料已置於「新北市政府地政局網站」及「新北不動產愛連網」。

（中時 陳慰慈）

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