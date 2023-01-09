平均地權條例最快H1上路 何世昌解惑

被視為2023年房市最大隻黑天鵝的「平均地權條例修正案」，依目前進度，外界預期最快今年1月本會期完成修法、第二季上路；市場專家何世昌認為，即使沒修法、今年房價也勢必面臨高檔下修，但修法完成也還是無法打下高房價問題，買不起房的還是買不起，而且炒作也不會絕跡，只會轉進成屋、商辦等市場，這是政府沒有面對的根本問題。

房市專家何世昌表示，對於上（2022年12）月火速完成初審的「平均地權條例修正案」，是不是會抑制炒作，大家還是滿臉問號，因為自研議修法迄今，產學界並未被充份諮詢意見、也未作詳細評估，限制預售屋換約轉讓、私法人買房採許可制，都是全世界絕無僅有的修法方向，在法律見解上，還有爭議空間；未來就算三讀，成為全世界第一個禁止預售屋轉讓、及法人買房的國家，將來要如何落實執法，將還有待觀察。

至於今年房價會不會跌？何世昌指出，不論修法與否，都會跌！只是修法將加速房價落底；不過，待跌到一定程度，買盤勢必進場接手，讓底部出現。

何世昌預期，過去一直是預售屋領漲的角色，最快2023年下半年，將改由成屋取代。全世界房地產市場都會有炒作，只是未來游資湧入標的，將會轉移到成屋、商辦市場，

永慶房產集團總經理葉凌棋則預期，若「平均地權條例」本會期完成修法，今年勢必進入「價跌量縮」的格局；至於房價會下跌多少？依據過去四年全台六都預售屋漲幅落在二成到六成多來觀察，則「漲多區域，下修幅度會愈大！」平均而言，將有5～10％跑不掉。

何世昌表示，一般投資客在預售屋市場占比，以前大約在二～三成，去年第四季至今年初景氣最高峰時一度攀升到三～四成；下半年受升息、經濟緩和和央行打房奏效等因素影響，已減至兩成不到、部分區域連一成都不到。

何世昌表示，若修法完成，口袋不深的短炒客可望退場，但口袋較深的置產客，可望在2023年下半年至2024年底部浮現後陸續進場撿貨，隨著明年升息可能觸頂，資金持續豐沛，預期房市中長線並不悲觀。

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