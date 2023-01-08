商辦驚驚漲 大安、信義衝破3位數

近年商用不動產市場漲幅驚人。根據實價登錄統計，台北市商辦2022年平均單價每坪78.5萬元、廠辦每坪63.1萬元，在這波房市景氣多頭的6年間，不僅逐年上漲，且漲幅加速，6年來累計漲幅各有20％、33％，二大蛋黃區大安、信義商辦均價行情站上史無前例的三位數。

供不應求、需求強勁，大幅推升商用不動產價格上漲，信義區從2017時僅不到7字頭，去年已達每坪102.6萬元；大安區也從過去約每坪80萬元上下，漲至每坪102.4萬元。

值得注意的是，南港商辦在東區門戶計畫帶動下，從5字頭飆升至每坪91.4萬元，行情甚至超越不少傳統辦公商圈，一躍為僅次於二大蛋黃區的「老三」，反映近年對於高端辦公室新供給及需求向東位移，至於其他區域，松山、中正、士林均站上8字頭，中山約7字頭，大同區6字頭。

信義全球資產經理林建勛表示，企業持續有辦公空間升級、設置企業總部需求，且有愈來愈多建商投入大型商辦大樓開發，近年台北市商辦、廠辦每年各有近200億元交易規模，近6年商辦、廠辦累計交易均各突破千億元，顯示商用不動產市場蓬勃發展。

中山區仍是商辦交易最大量的區域，占台北市商辦交易量近4成，林建勛指出，市中心多數B辦大樓屋齡逾30年以上高齡，不符合當前企業主使用需求，促使買方積極尋找市中心外圍新商辦，大直緊鄰台北市區、商圈機能完整，成台北市商辦買盤重心。

至於廠辦，內科占了台北市廠辦交易量逾8成，在內科帶動下，廠辦從2017年每坪47.5萬元一路攀升，2018年站上5字頭、2021年站上6字頭，去年更達每坪63.1萬元新高。不少企業因為內科廠辦成本相對台北市精華區舊辦公室成本低，產業群聚效益更有利於企業營運，內科成為企業設點熱區，推升內科廠辦價格上揚，上漲幅度更勝商辦產品。