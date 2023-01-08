2022七都熱門購屋路段曝光 這種區域最夯

儘管房市買氣下滑，但重劃區仍是民眾購屋的最愛！根據聯徵中心申貸件數統計資料顯示，全台七大都會區2022年前三季民眾購屋最熱門區域，由桃園龜山區A7重劃區奪冠，亞軍則是台中北屯廍子重劃區，台中捷運機廠特區居第三；整體來看，重劃區推案量大、供給物件相對多元，能同時滿足首購、換屋及置產族等各式需求，成為「南客北漂、北客桃移」的購屋熱門選擇。

根據聯徵中心申貸件數統計資料顯示，2022年前三季民眾購屋最熱門區域，以桃園龜山區文化一路購屋貸款件數628件最多，樂善二路也有387件，兩路段皆屬A7重劃區範圍；第二高的為台中北屯區環太東路546件，此路段為廍子重劃區，第三名為台中北屯區敦富路405件，該路段隸屬台中捷運機廠特區。

台北市貸款件數最多的路段為民權東路六段189件(近內科、內湖四期)新北市則是中和景新街341件，新竹為竹北的日興一街150件(竹北高鐵特區)，台南為永康區的復興路195件(近平實重劃區)，高雄則是鳳山區海涵路320件(新五甲特區)。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，近年全台房市交易熱絡，短短3年多，全台主要都會區房價上揚2~3成，不少熱門區域及個案房價甚至翻成長，房價漲勢相當驚人。

從去年七都熱銷路段及區域就可發現，雖有少數是位於成熟商圈路段(如:北市林森北路)，或是靠近科學園區、工業區(如:北市內湖民權東路六段、新竹湖口大智路)，但多數是位於近年建商推案、交易熱絡的新興重劃區，而且價格較平實、有增漲潛力更是共通的特點。

周昆立指出，近年台商回流、科技大廠設廠等議題，帶動全台不少新興重劃區出現熱銷，更吸引大量購屋者與投資客搶進，造成這些區域房價漲幅相當大，

甚至有超漲的狀況。如今在房市冷卻，可能出現反轉的狀況，這些還能熱銷的路段，房價保值度就會較高，買房的購屋者可以多留意。

至於那些已不再熱銷、區域供給仍大的區域，未來風險性就會較高，民眾若想買房，需注意別過度追價，並多留意建商餘屋出清、屋主賠售等低價撿便宜的機會。

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