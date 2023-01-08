房市步入空頭 建商推案起風 轉向2類產品

北台灣2022年推案量最大前十大建商合計推案量達3,683億元，年增約3成，雖然推案仍以住宅產品為大宗，但在房市逐漸步入空頭之際，建商推案已悄悄轉向，商辦、廠辦開始浮上檯面，中悦、華固、長虹、遠雄、興富發、國揚、冠德等建商已大舉布局，預計2023年商、廠辦推案將百花齊放。

根據住展雜誌統計，北台灣2022年十大建商（依推案量計）依序為寶佳、茂德、興富發、愛山林、華固、中悦、璞園、麗寶、尚志、冠德，合計推案量達3,683億元，年增約3成，其中，寶佳機構2022年北台灣推案量約1,068億元，即占十大建商整體推案量近三分之一，主要仍以桃竹地區住宅案為主。

不同於前四大建商推案以住宅案為主，華固建設推案除住宅外，還有廠辦、商辦產品，指標建案如北士科的「華固樂富中心」（該案已在2022年底，以近46億元整棟賣給正大纖維）；中和預售廠辦案「華固中原置地」、總銷約53億元；另有儲備中的109億元南港玉成案、54億元信義路光復北路案、64億元內湖堤頂大道案，比重幾乎與住宅案相當。

中悦建設商辦推案的比重更高，2022年桃園青埔推出百億商辦案「森 PLAZA」，另在新北新莊有總銷約65億元的「寰宇一號」商辦案。

長虹建設指標商辦案「長虹豐匯商業科技大樓」，該案2022年已被領航家投資興業以30.68億元整棟買走；另外「長虹雲端科技大樓」已被威剛及該公司董座合計砸下逾30億元買下部分樓層。

長虹未來陸續還有南港80億元「虹創科技大樓」、林口30億元「林口MVP企業廣場」、承德路50億元「士林商辦」、及200億元的捷運永寧站「土城廠辦」等大案完工。

興富發加碼商辦市場來勢洶洶，包括台中「TOP環球經貿中心」、「高雄CBD」、內湖安康段商辦案、復興北路長安東路口商辦大樓案、汐止商辦和飯店案、新莊總商辦案、台中七期惠國段兩筆商辦案，及七期中港惠民商辦案等，合計全台商辦案總銷上看1,200億元，躍居成為商辦大戶。

國揚近年重押商辦和廠辦市場，合計集團關係企業和大股東，已陸續插旗雙北市內湖、三重、土城、新店、汐止、中和及高雄特貿三，全台遍地開花，估計可售金額多達500億～600億元，未來占營收比重將超越住宅。

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