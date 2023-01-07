2022十大網路熱搜社區 新北這社區居冠

根據信義房屋調查，2022年網路被點擊及搜尋次數最多的住宅社區，以新店「美河市」居冠，板橋「新巨蛋」、淡水「海洋都心No1」分居二、三名，前十名幾乎多為新北市大型社區，以及台北市國宅，反應了現今主流購屋需求仍集中在相對平價、高性價比的產品。

信義房屋指出，網路搜尋率高的社區社區規模大，交易量大，也意味著擁有較高的購屋需求，若同時擁有高知名度，也更吸引網友點擊。

信義房屋官網2022年十大熱搜社區中，除了新北三大社區吸引網友關注外，包括新店「玉上園」、大安「大安國宅」、新店「碧波白」、台中西屯「鄉林皇居」、汐止「水蓮山莊」、南港「南港國宅」、汐止「宏國大鎮」分居四至十名。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，網友熱搜的社區，多為是社區量體大、交易量高的大型社區，而這類社區通常因為待售戶數相對多，同時因為發展成熟，購屋需求量也較大。

這些社區多半都是新北市重劃區或舊市區的中大型指標社區，屋齡普遍在10～20年左右，經過近年發展多已成為當地商圈中生活機能成熟、購屋族高指名度的社區，此外，包括台北市精華地段的舊國宅，如「大安國宅」、「南港國宅」等，在網路購屋族中也擁有較高的關注度，由於近年整體房價居高不下，房價相對親民、總價易於負擔的的價格帶，以及相對較多的待售供給量，吸引購屋者青睞。