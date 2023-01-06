去年挑戰7萬棟 不動產繼承移轉15年翻倍

人口老化問題嚴峻，不動產繼承移轉再創歷史新高，內政部統計月報資料顯示，去年前11月累計繼承移轉達6.4萬棟，全年有機會挑戰7萬棟，繼承移轉每年數量穩定增加，15年的時間繼承就呈現翻倍成長。

統計顯示，全台繼承移轉棟數逐年增加，2011年突破4萬棟，2016年突破5萬棟，2021年突破6萬棟，去年可望站上7萬棟大關，在各類不動產移轉中，隨著市場景氣反轉，買賣移轉、拍賣移轉棟數雙雙降低，不過繼承移轉仍持續增加，等於每七件不動產移轉中就有一件以繼承取得，繼承已經成為國人取得不動產的主要方式之一。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，早年國人生育數量多，長輩不在後遺留下來的不動產就由配偶與子女繼承，2021年國人的平均壽命為80.86歲，等到真正發生繼承時，一來繼承人年紀可能都5、60歲，二來因為繼承者數量多，若繼承人間無法討論出大家都能接受的分配方式，最後可能還是得出售、換取現金，才能公平分配。

其中，台北市及新北市去年繼承移轉棟數均逾1萬棟，尤其高房價的台北市，繼承移轉占全部不動產移轉的20％，相當於每五件不動產移轉就有一件是以繼承取得，高居主要都會區之冠，其餘都會區約在9～15％左右。這也反應了台北市房價、屋齡及人口年齡「三高」下，購屋動能減緩，以及繼承取得不動產增加的消長。

曾敬德指出，當長輩有遺留下不動產，在高房價環境下可以幫助晚輩解決部份居住或資金需求，不過繼承當下也有分配的問題，且許多繼承的建物可能以公寓與透天產品居多，地點不見得在自己生活圈之內，不符合居住需求，或雖然分配到了持分，但實際上並非所有繼承人都可以使用房子，卻仍要繳納房屋稅、地價稅等。

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