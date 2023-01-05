看壞今年房市 林敏雄：元利也可以不推案

近期政府持續打房，交易量砍半，全聯暨元利建設董事長林敏雄5日在出席全聯「請支援防詐」活動後對今年房市表示「應該不好」，推案量會減少，元利建設不是上市櫃公司也可以不推案。

林敏雄指出，房市跟利率有關係，目前市場進入升息循環還在可控範圍，影響應該還不是很高，主要衝擊還是來自政府打房；他話說從頭，台灣自有住宅已逾八成，現在住宅案幾乎已經沒有投資客，而且房市已經降溫，交易量都砍半了，政府還是一直在打房。

林敏雄認為，交易量都砍半了，但房價「不會跌」，主要是建築成本包括工資、原物料上漲，他以高雄新蓋案成長都比平均價高，若以區域來看，北部影響較少，因為高房價，但是中南部不可能不漲，主要是缺工，加上工資漲很多，原物料也是一直漲，與疫情前相較，建築成本至少漲三、四成。

此外對於近期政府修法限制私法人購屋採許可制，林敏雄直指，全世界那有政府限制私法人購屋，也沒有聽說過公司行號要申請才能買房子，何況法規上路，後續要怎麼申請，也是一個問題，內政部根本沒有人力支援，他強調，今年推案會減少，「我們不是上市櫃公司也可以不推」，未來要把主力放在辦公大樓。

林敏雄認為，年輕人買不起房子，政府要免民怨就要多蓋社會宅，像新加坡一樣，而不是一味打房，現在房市景氣都下來，年輕人還是買不起房。

元利建設去年推的兩個案子均已完售，林敏雄指出，至於豪宅市場就要慢慢來，他說，今年景氣不好，加上打房影響，推案量勢必會減少，也可以不推案，至少近期購置的都更案地塊，以後也會朝辦公大樓為主。

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