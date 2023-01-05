首購族怎麼買房？掌握2023房貸全攻略

利息連連升，房貸族首當其衝！2022年央行已連續四度升息，平均地權條例初審通過，外界預料將能有效抑制市場炒作，2023年會是出手的好機會嗎？面對一波波的升息，首購族該如何利用購屋優惠減輕負擔？

超額賣壓

房價將反轉下修

攸關打炒房的《平均地權條例》修正案祭出5大重拳遏止炒房，分別是限制換約轉售、炒房最高處分5,000萬元、增訂檢舉獎勵制度、私法人購屋改為5年內不得轉移以及解約申報等，連房地產業者都有感。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，房市多頭已盡，在經濟前景不明、房市政策、超額供給與總統大選四大變數下，預估2023年全台交易量將跌破30萬棟。

戴德梁行董事總經理顏炳立預期房市在政策一波波打炒房下，炒房客被斷了金流，2023年「黑天鵝變大隻！」預期土地、商用不動產、住宅市場買賣移轉棟數，恐怕都不會超越2021年。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2023房市已經從高檔進入盤整修正，自住客在這種時機下，比較容易挑到條件好且不用追高的房子，若有實際購屋需求，就留在市場上等待機會。

升升不息

最新房貸利率比一比

2022年以來我國央行升息四次，累計達到利率共調升了2.5碼，八大公股行庫也隨之「升好升滿」，民營行庫放款利率已升逾2％，青年安心成家房貸（青安房貸）及公教築巢優利貸款，利率也直逼2％水位。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，面對這次央行連續升息，購屋人沒有太多的方式降低購屋負擔，因為高房價基本上槓桿都用到極限，包括30年期房貸等，只能調整生活開銷因應。

所以怎麼貸最優惠，就是詢問房仲有無配合的銀行，或者詢問代書最近哪個銀行最積極，比較有機會爭取到好的條件；也可以挑選常往來的銀行。





新手必知

首購族四方式爭取優惠房貸利率

第一建經總經理謝萬雄表示，首購族想跟銀行爭取房貸的「地板價」，可以透過四種方式來爭取房貸利率：

一、透過購屋優惠貸款：

首購族的房貸利率地板價從升息之前的1.31%，2022年末上升至1.935%，首購族可利用「青年安心成家購屋貸款」，因為財政部協調各公股銀行，利率可低於1.935%，讓符合條件的無自有住宅家庭，能比較沒有壓力的放心購屋。

二、詢問平常維持良好關係的銀行是否有熟客專案：

與銀行建立良好往來關係，且在聯徵信用報告上擁有好的「信用分數」，也是能為自己爭取好的貸款條件方式之一，銀行會謹慎評估貸款人和房屋的條件，也就是若具備優質職業、收入到達一定門檻、薪轉戶銀行或有密切往來的銀行等的條件者，相對比較容易爭取到熟客專案。

但是貸款人也要注意，貸款坪數小的房子，像是套房、分割出租套房等，銀行會認為這類房子風險高，所以不提供較低利率。

三、房屋轉貸：

若因為升息導致原本的銀行貸款利率飆升，但銀行不願意維持原本的利率貸款條件，或銀行無法增加貸款年限、提供寬限期等，貸款人可考慮房屋轉貸，尋找更好貸款條件的銀行，不過也要留意轉貸所產生的違約金、房貸手續費、政府規費等，也會成為成本的一部份。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也提醒如再次升息，轉來轉去每間銀行都是機動利率，都是一樣的，除非本來的利率遠高市場行情。

四、選擇六都蛋黃區物件等方式，爭取較優惠的房貸利率：

購買的房屋盡量選擇位在六都的蛋黃區，銀行才比較有機會給予較高成數；而申貸人名下如果有房子，就算該房屋已經無貸款，申貸第二間房子時，利率可能也會比較高；有的銀行會選擇優質客戶，像是律師、醫師、會計師等類型的「三師」，或是任職於公家單位、百大企業的客戶，銀行也比較可能提供優惠貸款條件。

減輕壓力

房貸還款有技巧

第一建經總經理謝萬雄指出，為了降低購屋初期的資金壓力，有的貸款人會選擇透過還息不還本的「寬限期」，通常還款年限最多30年、寬限期最長3年，有的銀行則會視個案狀況，甚至可以再延展2年寬限期，但是要留意「借的錢還是要還」，利用寬限期是「先甘後苦」的概念，寬限期越長，接下來要償還的費用就越多，所以建議像是短期內需要換屋、或是購屋投資者，比較適合運用寬限期減輕前幾年的還款壓力，等待房屋有增值的機會，中途售屋獲利了結。

第一建經研究中心副理張菱育則建議，民眾在簽約前最好先請銀行估價，確認房屋的價值和貸款條件，並評估自身的還款能力，最好每月的房貸加利息不超過家庭總收入的1/3，選擇「負擔得起的房價」，這樣才能準備足夠的自備款，將來若再度升息，也仍有空間額度能夠負擔。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也表示，還款期限因各人的財務負擔不同，有錢的可以挑20年，資金較緊或者想要手頭多留現金的可以選擇30年期。寬限期就是期間內，只繳息不還本金。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐提醒，要申請到較長年期的貸款還是有門檻的！首先必須是要首購，且在優質企業公司工作，有穩定收入。由於銀行還有一條潛規則，貸款年限加申貸人年齡不得大於75，且貸款年限加屋齡也不得大於60，換句話說，想要申請40年期的人，還得是35歲以下，購買屋齡20年以下的房子才行。

建議受影響的換屋族，若第一屋由先生申請貸款，那麼第二屋可以規劃以太太名義來申請，若太太沒有正職或財力證明較差，則可以透過保證人來彌補不足；或者考慮採取先賣再買，那麼名下沒有其他房貸的情況下，仍視為第一屋，可享首購利率，只要申請人在45歲以下，屋齡在30年以下，還是有機會申請到30年期的貸款。