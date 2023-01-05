戴德梁行：今年「大建商更挑嘴！」

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達今(5)日表示，2022年土地市場相當慘烈，「全年交易量比商用不動產，是慘太多了！」過去三年每年土地市場都成交3,000億元以上，不過2022年只剩下1,718億元，比2021年要大幅衰退4成之多！預期2023年，土地市場還是有餘溫，尤其住、商土地，只是大建商，「會更挑嘴！只要精緻，拒絕粗飽！」不再追價、囤地。

楊長達今天表示，2022年全年商用不動產交易金額約1,258億元，比前年萎縮17.6％，終止連續三年正成長的多頭格局。

不過楊長達表示，去年商用不動產市場儘管交易金額減少，但相較於近十年的平均線，還算不錯。

楊長達表示，值得注意的是，在升息趨勢下，以投資為目的的交易，就有692億元，佔比達55％，已高於自用買盤。

楊長達表示，只是在一年四度升息趨勢下，第四季投資性買盤已經相對有減弱，自用需求回升；從第四季單季的前十大交易案，即可得知。進入2023年就要看誰願意先降價賣，並提高租金，以提高租金報酬率，那麼預期在這樣條件下，成交量才會出來。

楊長達表示，金融壽險業在滿手現金下，也非常難買，只是必須把租金再提高，才能滿足租金報酬率的需求。

另外在土地市場方面，楊長達坦言：「全年交易量比商用不動產，是慘太多了！」過去三年每年土地市場都成交3,000億元以上，不過2022年只剩下1,718億元，比2021年要大幅衰退4成之多！

楊長達指出，其中住、商土地比重，大幅下降，只有工業地，表現一枝獨秀，全年成交量達895億元，將近900億元，囊括全年土地市場交易量的五成。

主要原因，是因為政府公部門放出來土地，以工業地居多，因此提供交易機會。

以第四季來說，工業地就佔三分之二的比例，自用買盤相當重。

觀察2022年的十大土地市場案，工業區就佔六筆。

楊長達分析，去年地上權大家為何不買？因為營建成本高漲，一坪27萬元的造價，利潤哪裏來，所以交易量較少。展望2023年，地上權土地還是會少。

展望今年，楊長達指出，土地市場還是有餘溫，尤其住、商土地，只是大建商，「會更挑嘴！只要精緻，拒絕粗飽！」不再追價、囤地。

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