打炒房大魔王逼近 專家曝這11區剉咧等

《平均地權條例部分條文》修正草案已排入下周立院院會討論事項，有望盡速三讀通過，明訂若炒房最高將處5,000萬元罰鍰，將對台灣房價帶來新影響。房產學者章定煊在臉書發文表示，該修正草案是針對投機炒作的抑制，對短線投資客活躍的區域影響比較大，他列舉共有11個行政區餘屋壓力大。

章定煊指出，《平均地權條例部分條文》修正草案上路後，對餘屋比較多的地方影響大，首先是新北市部分，因推案量較大，宅數持續高於其他5直轄市，至111年第2季增加至1萬6,272宅，且板橋區、淡水區合計約占2成5。

至於桃園市111年第2季餘屋則增加至1萬2,650宅，其中，龜山區占3成，中壢區與桃園區也各占2成。

台中市餘屋則長期呈現緩增趨勢，111年第2季又增加至1萬1,502宅，包含北屯區、南屯區與西屯區合計約占5成。

至於台南市餘屋也是長期緩增，111年第2季增至6,605宅，包括安南區、永康區與善化區，合計約占4成。

房市專家Sway則在臉書指出，打炒房政策終於快過關，預估對房市的療效至少2年，他認為被業者炒作的預售屋、假豪宅將首當其衝。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預估重劃區、房價飆漲區將是未來壓力最大的區域，預售屋禁止換約政策上路前，難免會出現一波換約潮，對於區域房價將會有一定壓力。

（中時新聞網 邱怡萱）

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