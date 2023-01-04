板橋浮洲合宜宅漲租七成？日勝生說話了

內政部營建署14年前基於大台北都會區房價和租金高漲，選在板橋及林口推出合宜住宅，其中板橋浮洲合宜住宅由日勝生得標，規劃有446戶出租住宅，今（4）日傳出近日突襲式漲租，若要續租，租金漲幅達七成？對此房東日勝生說話了，調整租金，是依租金訂價原則進行，而且跟土城、板橋一帶社會住宅相比，已是租金最優惠的社會住宅。

日勝生今天對此外界討論焦點的浮洲合宜宅租金調漲一事，作出說明指出，板橋浮洲合宜住宅係日勝生於民國100年得標後，與營建署簽訂契約承攬興建，除了出售住宅戶，並提供一定比例之住宅供作出租使用，且依該約出租規範前五年（第一階段）租金，日勝生須按定價租金計算；後五年（第二階段）租金，則依當地鄰近出租市場行情之8折調整計算。

日勝生表示，前五年（第一階段）租約，已於去（2022）年底陸續屆期，有鑑於已有眾多需要民眾急切詢問可釋出時間，第二階段租約，已於2022年12月16日公告，並提供第一階段原租戶兩個月的緩衝期且按第一階段租金計算，搬遷日訂於2023年2月19日止。

日勝生指出，目前已開始辦理後五年（第二階段）出租作業，並依營建署核定之出租計畫及租金單價計收。一般戶租金為每坪每月約547元、優先戶為平均約437元。

日勝生表示，前述第二階段租金訂價原則，係業經五家估價師事務所完成估價，正常案件取平均值，至於本案，則採最低值，並參酌新北市社會住宅制度，除一般戶以估價8折計算租金外，更提供40％出租戶數，予經濟或社會弱勢族群得優先承租，並以64折計算租金。

同時，日勝生基於企業社會責任再酌減租金單價，因此，就出租條件而言，本案不只是當地區域中最優惠的社會住宅，承租戶（住戶）更可享受到全國首座雙鑽石綠建築社區的優質環境。

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