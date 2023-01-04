高雄首座全新社宅招租 1.1萬租2房

高雄市首座新建社宅「凱旋青樹」4日公告招租，共有1房、2房及3房型合計245戶，2月7日至3月1日受理申請，1房型產品含管理費每月租金3,900元起，2房型產品含管理費每月租金11,000元起，3房型產品含管理費每月租金13,800元起，內附廚具收納空間、抽油煙機、電陶爐及電熱水器、冷氣等設備，但水電費要自付，家具要自理。

高雄都發局長吳文彥4日表示，凱旋青樹社宅建築量體為地下2層，地上A棟14層及B棟13層2棟，在房型規劃上，一房型127戶、二房型99戶、三房型19戶，共245戶住宅單元，房型格局考量全齡居住需求，採用通用設計，並取得綠建築銀級及智慧建築銀級等標章，除提供245戶居住單元，並設有托嬰中心及店舖等社福與商業設施，可提供社宅住戶及周邊社區居民完善的生活及購物需求。

凱旋青樹社宅位於苓雅區，北臨鐵路地下化綠園道、南臨凱旋一路，距離台鐵民族站僅300公尺，交通與生活機能十分便利，且位處都市蛋黃區核心，配合鐵路地下化開發契機，不僅是綠園道軸線上的重要地標，也是帶動周邊都市土地再開發利用的指標。

吳文彥指出，凱旋青樹社宅1房型每月租金3,900元起（含管理費），2房型每月租金11,000元起（含管理費），3房型每月租金13,800元起（含管理費），內附廚具收納空間、抽油煙機、電陶爐及電熱水器、冷氣等設備（水電費自付；家具自理）。

租期為3年，承租人於租賃期間屆滿前30日仍符合承租資格者，得以書面申請續租，總租期合計不得超過6年。若為經濟或社會弱勢身分者（關懷戶）得延長租賃期間為12年（含續租）。

都發局強調，若登記申請的人數超過招租戶數，將以抽籤方式決定入住對象，並非先搶先贏，申請條件是已成年、家庭成員（不含父母及祖父母）在高雄市無自有住宅、平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍（112年度為50,467元）等。

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