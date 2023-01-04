五度蟬聯！2022推案王又是「這家建商」

今（4）日最新出爐的住展雜誌統計，北台灣2022年十大建商（依推案量計）依序為寶佳、茂德、興富發、愛山林、華固、中悅、璞園、麗寶、尚志、冠德。其中，寶佳已五度蟬聯，去年度一舉突破千億規模！

住展雜誌今天公布最新統計指出，2022年前十大建商推案量，都在148億元至1,068億元，寶佳以破千億元的年度推案量，五度奪下推案王寶座。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，去年房市被多重利空籠罩，各中大型建商仍保持推案步調，相繼在北台灣各大重劃區推出指標建案，使2022年十大建商合計推案量來到3,683億元，較2021年（2,863.7億元）增長約三成。

進一步觀察各建商旗下建案可發現，除了小坪數住宅產品，商、廠辦建案也開始嶄露頭角。

2022年十大建商榜首仍是寶佳機構，去年北台灣推案量約1,068億元，五度蟬聯推案王。

茂德建設則以約645億元的推案量，重回榜單、衝上第二名。

興富發建設則以413.02億元的推案量，從前年的第七名，晉升至第三名。

第四名是愛山林建設，百億造鎮案挹注下，去年北台灣推案量約346億元。

第五名華固建設推案包括廠辦、商辦及住宅產品，推案量達311億元。

第六名中悅建設，商辦推案的比重更高，達六成七。

第七名為璞園建築，除持續整合北市士林、北投一帶的老屋重建案，也在重劃區如北投士林科技園區、桃園青埔特區推出新案，去年推案量約189億元。

第八名則是麗寶集團，去年北台灣推案量約164億元，在北北桃基都有建案推出，指標案如北投「富域」、八里「春城台北港」。

第九名為大同集團旗下的尚志資產開發，去年在土城推出百億指標案「大同莊園Ⅲ」，加上位於中山的「THE GREENHOUSE」，全年推案量約154億元。

第十名為冠德建設，去年推案量一舉來到148億元。

展望今年，成采錡表示，2023年北台灣市場將以商辦建案為要角，京華城原址改建的「京華廣場頂級商辦園區」，則預計在農曆年後公開；由於該案總銷坪約6.5萬坪，總銷金額預估逾千億，威京總部集團有機會搶下今年北台灣「推案王」寶座。

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