買不起陶朱隱園 2022超豪宅法人最愛這棟

平均地權條例修正草案當中規定，私法人購屋將採許可制，市場一般預料將衝擊豪宅產品；觀察2022年單價200萬元以上超豪宅交易總計有27筆，其中，以法人名義購買有13筆，占整體超豪宅交易比重近半，而法人最青睞的超豪宅則是「潤泰敦峰」。

台灣房屋趨勢中心統計近年單價200萬的超豪宅交易，發現2022年前11個月交易筆數僅27筆，跟去年同期的52筆，幾乎等於腰斬。

進一步觀察2022年交易的27筆超豪宅中，有13筆都是以法人名義購屋，等於將近一半都是高資產族，透過自有公司或是另外開設資產管理公司的名義來購置房產，未來平均地權條例修法一旦通過，私法人購屋的資產操作空間不在，豪宅市場的交易量將面臨考驗。

有趣的是， 2022年交易的27筆超豪宅來看，北市松山區指標豪宅「潤泰敦峰」成為富豪以法人公司購買的最愛，總計2022年13筆以法人名義購置的超豪宅中，「潤泰敦峰」就占了7筆 ；另外，「松濤苑」、「文華苑」、「琢白」、「華固名鑄」各有1筆；「西華富邦」則有2筆。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，在房地合一稅新制下，法人購買豪宅的避稅效果大減，若是以不動產為主的法人公司，未來股份移轉，仍列為房地合一課徵範圍，節稅優勢不再。不過藉公司名義置產，房屋的裝潢、家電、管理費跟稅賦等相關費用，都可列為公司管銷成本，且不動產的抗通膨效益佳，有富豪為公司資產配置考量，仍偏好以法人購買豪宅。