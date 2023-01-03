打炒房後遺症？建商憂衝擊都更、危老

投機炒房，房地產業者多數並不會歡迎這種客戶，不過箭在弦上的「平均地權條例修正案」，修法速度來勢洶洶，建商則普遍「唑咧等」！有建商擔心，近幾個月銀行借款愈來愈不容易，歹年冬要來了！不過政策打炒房再繼續下去，在營建成本還ㄍㄧㄥ在高點、但房價面臨反轉下修時，建築業不但傷筋動骨，接下來恐怕還會出現另外的後遺症，連推動都更、危老重建案，都會受衝擊。

新的2023年，房地產市場將面臨命運多舛，重重考驗。建商表示，今年房市是同時面對升息、通膨、政策打炒房、央行緊縮融資、經濟景氣下滑、買氣觀望、下波疫情蠢蠢欲動，以及兩岸地緣政治氣氛緊張，八大利空，同時報到的一年，對於業者來說，可說是歹年冬。

不過，業者指出，當前房市已步入高峰下修之際，業者將還會面臨五大經營面的挑戰，首先，嚴重缺工，第二，營建成本和工資持續漲在最高點，第三，不動產稅賦提高，第四，建商金流被斷鏈，第五土地取得更困難。這五大困境，在高房價下，建商已傷筋動骨。

接下來，建商還擔心另一個連鎖效應，即都更案、危老重建案，也會面臨推不動的困境。

有業者指出，央行限期18個月開工，建商購地後就得馬上搶工搶料，成本壓力和時間壓力，同步升高。

尤其這兩、三年簽下危老案的小建商，基地條件大概都是最低40、50坪，就可以申請危老，當時每坪營建成本大概18萬～20萬元不到，不過現在已經飆到25萬～35萬元以上，很多雙北市小基地的工地，施工條件和限制多，營造廠和工人也在「挑案子」，相對的使得小基地危老案，施工成本再被墊高。

業者指出，以台北市每坪約120萬元的危老或都更案來說，過去共同負擔比，大約是實施者或建商占三成、地主占七成，原本每坪造價成本平均約18萬元，但現在要25萬元才可能發包得出去，1建坪營建成本就大漲7萬元；依共同負擔比回推、實施者相當於要拿出1坪41萬元的造價成本，才作得下去。不過，現在房價再創高不易，數年後可能會從現在的高峰進入下修階段，在打房鋒頭上，實施者分回的價值也面臨下修，接下來，要推動新的都更或危老案，意願相對意興闌珊。

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