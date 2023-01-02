預售屋市場完蛋？專家曝4大地雷別接盤

《平均地權條例部分條文》修正草案近期在立法院內政委員會初審通過，明訂若炒房明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利，最高可處5000萬元罰鍰，恐對預售屋市場造成衝擊。房市專家Sway指出，目前還不是跌價的最高峰，並提醒別急著接手以下4類物件。

1.預售轉售戶

Sway強調，此時還不是房價下跌的最高峰，該修正草案三讀過後至正式上路的期間，最後逃命波才是砍殺最狠的時期，別急著進場撿便宜。

2.舊預售案

舊預售案多少會有投機客想逃跑，他強調，此時勢必有價格震盪，消費者可以再耐心等等，別急著踩到高價雷產品，「最等它跌一下再說。」

3.快交屋案

房子快完工了，但心急的投資客必然要搶著下車，他建議買方最好狠狠砍一刀，最起碼價格要退回兩年前，「最好的是你可以砍他14.99%，看你本事。」

4.換名預售案

就是告訴你這預售案賣超爛，縱使價格便宜賣，但就怕你上車後，建商就倒了。

知名作家吳淡如則在臉書分析指出，​目前房市利空並不只是升息的問題，五年之內想要靠買賣房子賺價差非常困難。她強調，資金不夠又買預售屋投資的人，肯定會套得比你想像中久。

信義房屋統計房地合一2.0上路後預售實價件數，則發現去年9月後預售單月破萬件區域，集中在新竹、台中與高雄，其中高雄市去年9~12月的單月預售交易量，比起近4個月的均量多出2.13倍，新竹地區多出1.68倍，台中市也多出1.55倍。預估《平均地權條例部分條文》修正草案將對預售屋市場造成衝擊，其中對「竹中高」影響大，可能出現一波讓利換約潮。

（中時新聞網 邱怡萱）

延伸閱讀

豪宅量、價交易腰斬 市場將進入寒冬

私校退場大潮來了 專家示警這幾區房價

房市拋售潮黑天鵝來了 這區域首當其衝