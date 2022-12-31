戴德梁行不動產展望 料聚焦平均地權條例

戴德梁行將在1月5日公布2023年不動產市場展望報告，屆時「平均地權條例修正案」草案條文最近已在立法院完成初審，本會期距離三讀，似乎已箭在弦上，市場預期，向來對房地產市場趨勢精準、犀利的戴德梁行董事總經理顏炳立，勢必會把此次修法可能會帶來連鎖效應，說好、說滿！成為媒體的焦點。

每年1月初戴德梁行舉辦最新一年度的景氣展望記者會時，現場總是爆滿，焦點一定是董事總經理顏炳立。他每年元旦過後，都會以一首台語經典歌曲，來形容未來一年的房市，像2013年他開出第一槍，預期高漲到天花板的房市會面臨反轉，以「無言花」註解；2014年是「可憐的戀花再會吧」；2015年是「悲情城市」；2016年是「你著忍耐」；2017年是「心事誰人知」；2018年是「雨夜花」；2019年則以「港都戀歌」預言高雄大崛起；2020年則是「春花夢露」；2021年為「水蓮花」。

至於2022年初，顏炳立則以「雲中月圓」來預言，要房市居高思危，好景不常；他當時就預期房市在政策一波波打炒房下，炒房客被斷了金流，未來一年「黑天鵝變大隻！」預期土地、商用不動產、住宅市場買賣移轉棟數，恐怕都不會超越2021年。

如今已驗證，「黑天鵝」果然變很大隻，史上最強打炒房的「平均地權條例修正案」日前2022年12月下旬火速在立法院完成初審後，顏炳立在接受媒體訪談時已鐵口直斷，2023年可以用一曲歌來形容房市，即「暗淡的月」，一語道破他對於未來一年的市場，抱持悲觀保守的心態。

依部分外商不動產顧問公司陸續公布的2022年度報告和2023年市場展望，可看出去年不論土地、商用不動產的交易金額都雙雙萎縮，尤其向來是購地最大買家的建商，在央行緊縮不動產信用管制、平均地權條例修法在即等政策因素影響下，近半年以來，購地動能半數都熄火。

展望2023年，不只是建商，連金融保險業恐怕購置不動產的動能都面臨壓力，在央行連續下，目前購置投資性不動產最低租金投報率門檻，已拉高至2.72％，刷新七年來新高，未來購置適當標的物，難度將愈來愈高。