台南安南副都心重劃 大咖搶進場 房價奔3

台南市「安南區副都心」重劃區，包括公辦的37.17公頃「商60」、以及私辦的47.38公頃的「草湖一」重劃區（商60北側住宅區），面積共有84.55公頃，三地集團、京城建設集團、以及台南在地建商等，多家重量級機構已提前卡位，買進土地，最近的一筆土地成交，則是中裕能源公司向千興不鏽鋼買進的2,677坪土地，該區重劃前的農地價格平均每坪4萬元，目前已漲至25萬元以上，房價也從每坪1字頭，直奔3字頭。

根據台南市政府97年2月發佈的「擬定台南市安南區副都心商60及其北側住宅區細部計畫配合變更主要計畫案說明書」，安南區副都心包括2個區塊，一個是公辦的37.17公頃「商60」重劃區、以及私辦的47.38公頃的「草湖一」重劃區，俗稱「商60北側住宅區」，範圍位於安中路一段、北安路二段、安通路五段、以及海佃路二段之間，總面積達84.55公頃。

據透露，安南區副都心「商60」重劃區去年10月動工，預定民國114年完工配地，由於看好被定位為南科台南企業總部的服務基地，後市看好，因此，早在5年前，甚至更早，就有台南在地建商、以及高雄的三地集團等多位大咖進場購地。

消息人士指出，京城建設董事長蔡天贊以關係企業名義，在去年向三地集團買進「商60」的5,000坪土地，成交價每坪介於24到26萬元左右，最近的一筆交易則在今年6月，由千興不鏽鋼公司賣出「商60」的2,677.63坪土地，買家是中裕能源公司。

據了解，「商60」的地主，除了京城建設集團企業、中裕能源，還有部份在地的台南建商，總部在高雄的三地集團負責人鍾嘉村說，三地集團也有買進「商60」重劃區土地，大約擁有1萬到2萬坪之間。

至於「商60北側住宅區」，目前雖然屬於停止買賣過戶的階段，不過，詢價行情介於每坪15萬元到16萬元之間，如果區位佳，價格更高，業界指出，「商60北側住宅區」重劃區在重劃之前，最早的成交價大約每坪2.5萬元到3.5萬元，一路上漲到7至8萬元，重劃完成之後，「肉地」至少30萬元，甚至上看40萬元。

私辦重劃「商60北側住宅區」的三地集團負責人鍾嘉村表示，「商60北側住宅區」預定今年底到明年初完工配地，三地集團除了重劃工程取回的抵費地，如果再加上自購的農地（魚塭地），總共有3萬多坪。

除了「商60」重劃區的地價上揚，受惠「商60」重劃區引進百貨、飯店和商場等商業設施的規劃，台南市安南區副都心週遭土地和房價齊揚，建地從5年前的每坪20多萬元，漲至每坪40多萬元，漲幅100％，大樓售價也從每坪20萬元到25萬元，漲至每坪37萬元到39萬元，漲幅介於56％到85％之間。

在安南區副都心生活圈擁有1,000多坪建地的太普建設表示，因為看好安南區副都心的未來發展，太普建設3、4年前，即已前往當地考察，物色適合的物件，後來以每坪30多萬元，購得土地。

據了解，目前正在安南區副都心生活圈推出「藏美六本木」的藏美建設，2、3年前從寶佳集團取得的952.37坪「住四」土地，成交價約29.4萬元，而安南區副都心生活圈的建地，5年前大約是每坪20多萬元，目前已漲至每坪40多萬元，漲幅100％，

除了地價，大樓房價同樣蒙受其利，目前正在預售的「藏美六本木」，規劃21坪到29坪的2房和3房產品，每坪開價37萬元到39萬元，負責銷售的創意家行銷副總經理柯仲武表示，已售的平均實登價格則介於37萬到38萬元之間。

安南區副都心生活圈目前的大樓價格，比起3、5年前，已有明顯漲幅，台慶台南青年勝利店東陳俞安、青年店長林姿余表示，包括和紘北安園、荷久暻、春福好好、以及臻陶喜等建案，當時的售價大約介於16.14萬元到19.5萬元，近1年已拉升到20.29萬元到24.88萬元。

上揚國際建築團隊二處總經理杜昀容指出，3年前，銷售春福好好的預售案時，價格在16到17萬元，成屋之後，目前轉手成交價在23到24萬元之間，最近才結束的春福年年建案，每坪價格也從28萬元漲至30萬元左右。

台南市安南區副都心重劃區及週遭生活圈摘要

項目 內容 重劃面積 84.55公頃 公辦重劃 「商60」重劃區約37.17公頃 私辦重劃 「草湖一」重劃區（商60北側住宅區）47.38公頃 公辦地價 「商60」重劃區內土地每坪24～26萬元、 私辦地價 「草湖一」重劃區每坪15萬～16萬元 主要地主 三地集團、京城建設集團、中裕能源、和自然人 區外地價 每坪40多萬元 周遭新案 遠雄藏萃、藏美六本木等

資料採訪、整理：顏瑞田

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