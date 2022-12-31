楊玉全：各部會打房 集體霸凌房地產

平均地權條例修正案在立法院本會期直奔三讀完成修法，似乎大勢底定，中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全30日再度嗆聲，修法限制私法人買房，「共產黨才會用這一套！」各部會連續政策打房，更是「集體霸凌房地產！」

楊玉全也喊話立法院，在修法箭在弦上之際，應刪除私法人買房、炒房「併罰」、檢舉三大條款，審慎修法。

楊玉全30日率新竹不動產開發公會理事長朱彥龍、全聯會秘書長于俊明，再度嗆聲，在總體經濟欠佳，房市已經軟著陸之際，政府還是若要強行推動修法，只有一句話：「心寒！」

楊玉全表示，建築業面臨缺工問題嚴重，四年多一直束手無策，近兩年央行更連下四道金牌緊縮建商信用管制，限縮購地貸款成數到5成、其中1成要動工才能撥款，等於只有4成，並限期買地後18個月內必須動工興建，否則就得按比例收回並加利息，融資利率也將隨之攀升，已無異讓建商斷金流；加上內政部、財政部、金管會等各部會陸續打房，「儼然是政府組成國家隊，狂打不動產業！」連續砍斷建商的資金鏈！

楊玉全指出，另外建商未售餘屋還要被課徵囤房稅，加上升息，且配合各項政策要求造成成本愈堆疊愈貴，政府標售土地更屢創新高，在這樣艱困的經營環境下，建商在銀行的逾放比僅0.05％，遠低於國銀總體貸款同期約0.16％；但是政府各部會基於選舉考量的急著強行修法、也從未找過學界業界進行研討和溝通，就逕行初審通關，無異是「集體霸凌房地產」，讓很多業者都相當反彈。

楊玉全也呼籲，應刪除「平均地權條例修正案」爭議的三大條文。第一，刪除草案第79-1條的私法人取得住宅用房屋採許可制，否則，已購預售屋法人到完工交屋時將面臨審查不過、無法交屋的糾紛。第二，刪除81-3條的行為人與法人「併罰」或至少對於已盡力為防止行為者排除。第三，刪除第81-4條吹哨人條款。

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