私法人購屋需申請 業者：全球首例惹民怨

平均地權條例修正案立院初審通關，不動產市場風聲鶴唳，新北市不動產開發公會副理事長、新潤機構董事長黃文辰29日重炮轟擊，「你限制私法人購屋，這是共產國家嗎？」

他並提出兩大呼籲，第一，若修法限制預售屋換約轉手，應該要有排除條款，允許平價轉讓，增加三等親條款；第二，限制私法人買房，萬萬不可。

黃文辰大吐苦水說，立法院要修法平均地權條例修正案，他身為公會副理事長，認為有些不公平之處。例如限制預售屋換約，預售屋興建期至少要3～年，如果客戶買了工作出狀況、經濟有困難，連房貸都繳不出來時，法律卻不准你換約，少子化、不婚族增加的社會中，家裏又沒有兄弟姊妹可以轉讓，那平轉總可以吧，甚至貼錢賣總可以了吧，建議政府應有合理排他條款。

另外，針對爭議激烈的限制私法人購屋，黃文辰表示，坦白講，「這是共產國家嗎？你要限制買賣，不能用公司嗎？」實務上，有些人以公司名義買房，是因為稅務考量，若總價1億多房子，以個人名義買賣，必須要提出許多申請文件，獲利繳交個人綜合所得稅，最高稅率是45％，但用公司名義買房，公司有盈餘就可以順利向銀行貸款。

黃文辰表示，如果限制私法人買房，當然有影響，買房還要提出申請太過專制，而且全世界無先例可循，絕對會引發民怨。