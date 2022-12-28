迎16萬坪新辦公室 2023辦公租金估漲2％

16萬坪新辦公室進入供給端！台北市辦公室空置率將重升至7％

高力國際今天最新統計指出，台北市將有16萬坪辦公新增供給，會在2023年將注入北市辦公室租賃市場，其中超過7萬坪在台北市市中心，預期全年空置率將回升至超過7％，較目前增加4個百分點，為2018年後首見。

所幸租金漲勢未停歇，在新增供給拉抬租金的趨勢下，明年辦公室租金預估平均漲幅約2％。

高力國際企業租戶服務部資深執行董事楊慧明指出，高力國際近期完成「2022年第四季台北市商辦市場調查」，辦公室平均空置率約3.29％，較去年減少0.83個百分點，平均月租金則續漲至每月每坪約2,430元，年漲幅約2.23％，係近五年漲勢第二高。

楊慧明表示，第四季頂級大樓租金來到每月每坪，年漲幅3.24％；A級大樓也上漲至每月每坪2,508元，年漲幅2.12％；頂級及A級大樓租金的上漲也帶動B級大樓表現，於今年正式突破2,000元大關。

從需求面來看，2022全年度沒有新大樓釋出，全年總去化量達8,258坪，空置率穩定降至3.29％；其中頂級大樓需求保持領先，去化量佔整體的9成以上，至今年底空置率也僅剩2.57％，比去年減少2.2個百分點。

高力國際研究部董事梁儀盈認為，台北市辦公室市場在2019~2022年間，總計僅有約3.3萬坪的新增供給釋出，其中尚包含企業自用，因此可供租賃搬遷的空間相當有限，可以說這幾年市場都處於供給緊縮的房東市場，租金漲空置跌是必然的。

不過，她提醒，2023年起台北市新大樓將陸續完工來舒緩供給的緊張，除了市中心七大商圈合計約有7.4萬餘坪投入市場，還有來自內湖與南港的另外8.7萬餘坪與市中心競爭，因此，市場將同時面臨新舊競爭與區域競爭。

放眼2023年，多數經預測都顯示明年的全球經濟及台灣景氣前景不明，企業擴編將較保守，租賃決策恐持續放緩，再加上疫後時代所興起的彈性辦公策略影響需求面積，這些新供給量需要時間去化，因此才會造成明年北市市中心辦公室空置率將是自2018年以後，首度回升突破7％。