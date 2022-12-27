今年推案衝2兆新高 七都均價全站3字頭

即使房市下半年由熱轉冷，不過建商推案並未縮手，據591新建案統計，繼去年全台推案量1.7兆元後，今年再次超越極限，推案量總銷爆出1.94兆元巨量，直逼2兆元，形成「買氣愈冷、推案愈熱」的現象，七都平均成交價更是史無前例的全面站上3字頭。

近年推案量持續飆升，2019年約1.54兆元，2020年突破1.6兆元，2021年達1.7兆元，今年更逼近2兆元大量。591新建案指出，今年房市多空拉鋸，市場風向難測，加上先前央行祭出限貸、限期開工等措施，不少已砸下大筆銀彈獵地的建商只能帶著鋼盔向前衝，正好又遇上疫情導致營建成本及房價飛漲，才會形成今年「買氣愈冷，推案愈熱」的特殊現象。

統計顯示，全台今年近1,600個新案推出、總戶數近12萬戶新供給。除台北市外，其餘六都推案量均較去年成長，又以高雄、新竹成長逾6成最多，新北、桃園、台中均推出超過2萬戶房屋。

值得注意的是，新建案房價持續上揚，全台平均年漲幅達11.7％，雙北以外都會區年漲幅均逾1成，房價漲勢最兇猛的新竹、台南更分別高達60％、32％，在經過這一波房價大漲下，新北市站上5字頭，新竹、台中新案均價已站穩4字頭，即使連過去相對平價的桃園、台南、高雄，均價也全面站上3字頭，在都會區要以2字頭入手新房子，已經愈來愈困難。

展望明年，591新建案表示，現階段由於選舉等短期議題消散，建商逐漸恢復正常推案，預計明年上半年市場還有一供給釋出。不過受限全球貨幣緊縮及平均地權條例修正草案等影響，下半年即將開跑的總統大選等因素，明年房市推案將回歸基本面，部分供給量過高的地區，更要留意賣壓出籠的壓力。

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