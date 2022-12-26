旺季不旺 11月房貸、土建融餘額年增衰退

中央銀行公布11月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額統計，雖然房貸餘額來到9.32兆元，土建融餘額為3.084兆元，續雙創歷史新高，但年增率各下滑至7.14％及11.99％，分別是28個月及37個月新低。

央行統計顯示，11月房貸餘額連續68個月創歷史新高，餘額月增達510.46億元，為下半年單月最大量，但與去年同期相比，年增率仍下滑，4月至11月更連八個月走低。觀察今年以來房貸餘額年增率除3月之外，呈現一路向下，下半年差於上半年，其中6月一舉跌破9％，10月再跌破8％至7.6％，11月續探7％邊緣，第四季年終房市旺季完全旺不起來，不排除最快12月年增率恐跌破7％。

央行官員說明，歷年來年關接近都有一波交屋潮，11月交屋潮啟動，加上疫情趨緩，刺激部份購屋人進場，反應在六都當月移轉棟數合計月增8.59％。但去年第四季房市買氣熱絡，基期相對較高，六都移轉棟數當月年減高達二位數的28.47％，顯示民眾購屋態度更謹慎。

土建融餘額11月累計連續45個月創歷史新高，年增率則是跌破12％至11.99％，較9月的12.18％減少0.19個百分點。銀行授信主管認為，第四季旺季不旺，建商銷售所需的銀彈，已提前在9月及10月備足，11月沒有再加碼的動作，凸顯一向對房市較敏感度的建商，對2023年的態度偏保守。

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